Lenovo Yoga Slim 7 Carbon – Mỏng gọn và mạnh với Intel Evo

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon là một chiếc laptop được thiết kế cho làm việc và giải trí trong quá trình di chuyển. Do thuộc hệ sinh thái Intel Evo, máy có vi xử lý thế hệ 11, đồ họa Xe, cùng các kết nối tiên tiến vừa mạnh vừa ổn định, qua đó đảm bảo thỏa mãn hầu hết các nhu cầu của người dùng.

Thiết kế

Kiểu dáng của Lenovo Yoga Slim 7 Carbon tương đối đơn giản, với tông màu trắng chủ đạo. Chỉ có logo Yoga ở góc trên cùng bên trái của máy và logo Lenovo ở góc dưới cùng bên phải. Nắp lưng sử dụng chất liệu sợi carbon và hợp kim magie-nhôm ở mặt đáy để đem lại độ bền bỉ cho thiết bị trong quá trình mang vác.

Mở nắp lưng lên và bạn sẽ thấy màn hình 13,3 inch tấm nền IPS với độ phân giải “2,5K” (2560x1600) có đường viền cực mỏng ở cả 3 cạnh. Phần chính giữa của cạnh trên được thiết kế nhô lên một chút, vừa để tiện cho việc mở nắp máy, vừa là nơi đặt webcam.

Cạnh trái của Lenovo Yoga Slim 7 Carbon có 2 cổng USB-C và đèn LED báo hiệu ở giữa 2 cổng. Cạnh phải có 1 cổng USB-C và cổng tai nghe/mic kết hợp 3,5mm cùng nút nguồn. Hệ thống loa và tản nhiệt của laptop được đặt ở mặt đáy.

Thông số kỹ thuật: Vi xử lý: Intel Core i7-1165G7 @ 2.8 GHz

RAM: 16GB LPDDR4X 4266MHz

Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics

Ổ cứng: 1TB SSD, M.2 2280, PCIe Gen3x4 NVMe

Hệ điều hành: Microsoft Windows 10 Home

Kết nối: 802.11ax Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 1 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C

Màn hình: 13.3 inch độ phân giải 2.5K (2560 x 1600) 60Hz IPS LED nền chống chói, độ sáng 300 nits

Âm thanh: 2 loa x 2W Harman Kardon tích hợp Dolby Atmos

Nguồn adaptor: 65W

Pin: Li-po 4-cell 50Whr 4-cell

Kích thước: 295.9 x 208.85 x 14.25 mm

Trọng lượng: 0,97 kg

Hiệu năng

Ổ cứng đi kèm trên Lenovo Yoga Slim 7 Carbon tốt so với các SSD NVMe đi kèm trên các thiết bị mỏng nhẹ khác. Máy khởi động nhanh, đọc, ghi và sao chép ở tốc độ cao và ổn định. Dung lượng của ổ cứng là 1TB, đảm bảo đầy đủ cho các nhu cầu làm việc, xử lý đồ họa cũng như lưu trữ game. Trong phần CrystalDiskMark 6, ổ cứng đi kèm máy đạt được 3260 MB/giây và 2718 MB/giây tốc độ đọc và ghi, trong khi điểm số cho phần render 4K là 46,56 MB/giây và 106,7 MB/giây đọc và ghi. Kết quả này cho thấy máy hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ xử lý video ở độ phân giải 4K.

Phần mềm Cinebench R20 được sử dụng để thử nghiệm sức mạnh của vi xử lý trên nền tảng Intel Evo. Với CPU Core i7-1165G7, kết quả có được là rất khả quan. Điểm số đơn nhân của vi xử lý đạt 419 và thử nghiệm đa nhân cho ra 1612 điểm. Do thiết kế mỏng gọn, Lenovo đã phải hạ bớt hiệu năng của vi xử lý xuống để đảm bảo máy không bị quá nhiệt. Vì vậy, các điểm số trên thấp hơn một chút so với các laptop có kích thước lớn sử dụng cùng vi xử lý Core i7-1165G7, nhưng lại nhỉnh hơn so với các thiết bị có cùng kiểu dáng nhỏ gọn.

Ở phần thử nghiệm Unigine SuperPosition 4K Optimized, điểm số của đồ họa Xe đi kèm cho ra kết quả khá thú vị. Cụ thể, máy đạt trên 1.000 điểm (1260 điểm) ở phần thử nghiệm này, cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với đồ họa Intel UHD trước đây. Dĩ nhiên, kết quả không quá mạnh so với GTX 1650, nhưng rõ ràng có thể giải quyết được nhu cầu chơi game nhẹ.

Tương tự như phần thử nghiệm trên 3DMark Time Spy, Lenovo Yoga Slim 7 Carbon với đồ họa Intel Xe tích hợp cho ra điểm số 1695, cao hơn 50% so với các hệ thống sử dụng MX250 và Vega 8. Thực tế cho thấy, việc đạt được 60 FPS ở Dota 2 với thiết lập đồ họa cao nhất là hoàn toàn có thể trên Lenovo Yoga Slim 7 Carbon.

PCMark Modern Office được sử dụng để kiểm chứng thời lượng pin, và Lenovo Yoga Slim 7 Carbon đã không làm thất vọng người dùng. Máy có thể hoạt động liên tục trong 8 giờ 40 phút trước khi hoàn toàn cạn kiệt pin. Đây có thể không phải là thời lượng pin lâu nhất trong phân khúc mỏng nhẹ, nhưng là kết quả chấp nhận được.

Sử dụng tấm nền IPS, góc nhìn và khả năng tái tạo màu của Lenovo Yoga Slim 7 Carbon là tốt. Độ phân giải 2,5K là vừa đủ dùng cho kích thước màn hình 13,3 inch.

Do có kích thước mỏng gọn, nên Lenovo không thể trang bị đầy đủ các cổng kết nối cho máy. Do đó, hãng đã bổ sung thêm một USB-C dock rời, có 1 cổng USB-A, 1 cổng VGA và 1 cổng HDMI để người dùng xuất hình ra các màn hình hay thiết bị ngoại vi khác.

Bàn phím vẫn là một điểm mạnh của Lenovo. Hành trình phím nhìn chung hợp lý, phù hợp cho những người có tốc độ thao tác cao. Bàn di chuột hoàn thành tròn vai trách nhiệm của mình, không có gì phải phàn nàn, nhưng cũng không có gì mới mẻ.

Kết luận

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon là một cỗ máy phục vụ cho các nhu cầu sản xuất nội dung, làm việc, giải trí và chơi game nhẹ tốt. Bạn có được thiết kế chất lượng, hiệu năng ổn định, màn hình 2,5K, bàn phím tốt, dung lượng bộ nhớ lớn, thời lượng dùng pin lâu, sạc USB-C và cổng Thunderbolt 4 trong một thân máy chỉ nặng chưa tới 1kg. Là sản phẩm thuộc hệ sinh thái Intel Evo, Lenovo Yoga Slim 7 Carbon có đầy đủ các kết nối thời thượng và sẽ tương thích với các sản phẩm mới nhất sử dụng nền tảng này.