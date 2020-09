Nvidia GeForce RTX 3090 không mạnh như game thủ kỳ vọng

Một video được thực hiện bởi TecLab của Trung Quốc đã tiết lộ phân tích ban đầu về hiệu suất chơi game của Nvidia GeForce RTX 3090 nhưng mới đây video này đã bị gỡ. Video cho biết điểm chuẩn cho các game bao gồm Borderlands 3 , Metro Exodus, Control, Horizon Zero Dawn và Shadow of the Tomb Raider được so sánh với điểm chuẩn của năm 3080. Mặc dù kết quả tổng thể rất ấn tượng nhưng nhìn chung 3090 chỉ cải thiện tốc độ khung hình từ 4,7% đến 11,5% so với 3080.