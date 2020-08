Horizon Zero Dawn vướng phải hàng loạt ồn ào khi ra mắt trên PC

Ra mắt vào năm 2017, Horizon Zero Dawn là một trong những "bom tấn" dành riêng cho nền tảng PlayStation 4 (PS4), góp phần quan trọng cho chiến lược game độc quyền của Sony. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm, Horizon Zero Dawn đã bất ngờ ra mắt trên PC vào ngày 07.08 vừa qua. Có "thuyết âm mưu" cho rằng, việc Horizon Zero Dawn ra mắt trên PC là để tạo hiệu ứng và thu hút cộng đồng chờ đón phần tiếp theo của trò chơi - được dự kiến phát hành độc quyền trên PS5 vào năm 2021.