NZXT ra mắt tản nhiệt nước Kraken X-3 và Z-3

NZXT vừa công bố hai dòng tản nhiệt Kraken X-3 và Kraken Z-3, thế hệ tiếp theo của các dòng sản phẩm tản nhiệt tất cả trong một (All in one) RGB hiện nay của hãng.

Thế hệ sản phẩm Kraken mới này đem đến cho những người ráp PC khả năng tùy biến cao, đồng thời tăng cường khả năng tản nhiệt cho hệ thống và giúp cho người dùng yên tâm hoàn toàn với bảo hành chính hãng của thương hiệu hàng đầu NZXT. Là sản phẩm mới trong hệ sinh thái NZXT Kraken, dòng sản phẩm Z-3 series (có mặt với hai kích cỡ 280mm và 360mm) là trái tim đích thực của “góc chiến lược” của bạn. Sở hữu một màn hình LCD có kích thước 2.36” (60mm), sản phẩm đem lại khả năng tùy biến hiển thị cho người dùng thông qua phần mềm NZXT CAM. Màn hình này có thể dùng để hiển thị các thông tin quan trọng về hệ thống hay đơn giản là “khoe hình” động dạng GIF. Là một sản phẩm “xịn vô đối” dòng sản phẩm Kraken Z-3 đem đến cho người lắp máy phương thức thể hiện bản thân hoàn toàn mới mẻ. Dòng sản phẩm Kraken X-3 được nâng cấp (sở hữu ba phiên bản 240mm, 280mm và 360mm) tăng cường hơn nữa thiết kế vòng lặp RGB thông qua gương trung tâm bằng cách mở rộng kích thước vòng. Chưa kể đến là hãng sẽ dùng một thiết kế nắp chụp có thể xoay được để đảm bảo cho người dùng có thể xoay logo NZXT vào đúng vị trí dù lắp bộ tản nhiệt ở vị trí nào đi nữa. thêm vào đó, thiết bị cũng sở hữu một kênh NZXT RGB tích hợp cho phép người dùng kết nối với bất kỳ sản phẩm nào thuộc dòng NZXT RGB, chẳng hạn như các quạt AER RGB 2. Cả hai dòng sản phẩm Kraken X-3 và Z-3 đều tương thích với các dòng CPU đời mới hiện nay, chẳng hạn như Intel LGA 1151 và AMD AM4, đem đến cho người ráp máy một bộ tản nhiệt hiệu năng cao trên bất kỳ nền tảng phần cứng nào. Kraken X-3 sở hữu vòng LED lớn hơn 10% đem lại khả năng chiếu sáng đèn RGB mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Kraken Z-3 có màn hình LCD sáng có kích thước 2.36 inch với khả năng hiện thị 24 bit màu, người dùng hoàn toàn có thể tùy biến bộ tản nhiệt với các hình họa mang tính biểu tượng, hình cá nhân, hình gif động vui vẻ, hay chỉ đơn thuần là thể hiện các thông số trên trình điều khiển NZXT CAM. Cả 2 sản phẩm đều được quản lý thông qua chương trình CAM với giao diện người dùng đơn giản. Sử dụng bộ giải nhiệt Aer P chuyên dụng dành cho các bộ tản nhiệt nước, thiết bị có thể vận hành hoàn toàn trơn tru, bền bỉ, yên ắng trong thời gian dài với hiệu năng mạnh mẽ hàng đầu. Ống dẫn cao su trên cả 2 sản phẩm Kraken mới được bọc lưới Nylon tăng cường đáng kể độ bền cho sản phẩm, chống cắt, chống gập gẫy nhưng vẫn đảm bảo khả năng uốn cong. Trong khi đó máy bơm có thể xoay hay đặt để có thể dễ dàng lắp ráp khiến cho bạn có thể dễ dàng lựa chọn hướng lắp ráp thích hợp. Nắp xoay mang logo cũng giúp bạn giữ logo sản phẩm ở vị trí phù hợp nhất. Tin liên quan NZXT ra mắt loạt sản phẩm nguồn cùng bộ điều khiển đèn RGB và quạt

