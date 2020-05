One Touch SSD - Mở rộng bộ nhớ cho game thủ, cơ động hơn

Với thiết kế bỏ túi nhỏ gọn, ổ cứng One-Touch SSD được bọc bằng vải dệt màu trắng hoặc đen mang lại cảm giác trang nhã, thân thiện. Trong khi đó, One Touch SSD phiên bản giới hạn lại được thiết kế với họa tiết camo (đỏ, xanh lá cây, xanh dương và trắng) như một tuyên bố táo bạo về thời trang.

Từ việc sao lưu các bộ cài, dữ liệu game hay hình ảnh, cho đến chia sẻ tài liệu hay video, One Touch đều mang đến giải pháp lưu trữ dễ dàng để sao lưu mọi lúc mọi nơi.

Thế giới kỹ thuật số đang phát triển theo cấp số nhân, theo một báo cáo IDC được thực hiện gần đây do Seagate tài trợ cho thấy, hiện có 5 tỷ người dùng đang tương tác với dữ liệu mỗi ngày. Đến năm 2025, con số này sẽ lên tới 6 tỷ, gần 75% dân số thế giới. Hơn bao giờ hết, xã hội không ngừng vận động nên chúng ta luôn cần những giải pháp để truy cập nhanh dữ liệu số.

Ổ cứng One Touch SSD và One Touch SSD phiên bản giới hạn độc đáo với vỏ bọc bằng vải dệt là những bổ sung mới nhất trong danh mục sản phẩm lưu trữ dữ liệu hàng đầu của Seagate. Đi kèm trong ổ cứng là Bộ công cụ cao cấp của Seagate (Seagate Toolkit) với phần mềm sao lưu liên tục Sync Plus có tốc độ truyền dữ liệu lên tới 400MB/s (tốc độ đọc/ghi tuần tự tối đa), tương thích với cả PC và Mac (exFAT) qua giao diện USB 3.0 (bao gồm cáp USB 3.0). Thiết bị được tặng kèm hai tháng miễn phí Adobe Creative Cloud Photography Plan và 1 năm bản quyền Mylio Create với chế độ bảo hành ba năm.

SSD One Touch của Seagate sẽ được phân phối tại cửa hàng Phong Vũ, CellphoneS, Thành Nhân, Phúc Anh và HanoiComputer đồng thời cũng được phân phối độc quyền tại các trang thương mại chính thức của Seagate trên Tiki và Shopee từ ngày 25 tháng 5, 2020 với giá bán lẻ đề xuất cho phiên bản thường là 2.950.000 đồng (500GB) và 5.550.000 đồng (1TB).