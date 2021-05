OPPO ra mắt Find X3 Pro 5G - Flagship cho game với màn hình chuẩn

OPPO chính thức giới thiệu chiếc flagship mới nhất Find X3 Pro 5G tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm tích hợp các công nghệ hàng đầu đánh dấu tầm nhìn tiên phong của OPPO trong việc mang đến những trải nghiệm đỉnh cao cho người sử dụng từ thị giác, tốc độ đến sự kết nối. Find X3 Pro 5G hứa hẹn sẽ là một cỗ máy chiến game chất lượng cho những người đam mê thể thao điện tử trên di động.

Sức mạnh đáng nể cùng 5G tiên phong

OPPO Find X3 Pro 5G được bảo chứng bởi vi xử lý mạnh nhất năm 2021 – Snapdragon™ 888 5G từ Qualcomm, mang đến sức mạnh xử lý cùng tốc độ kết nối 5G ấn tượng. Với bộ xử lý tám nhân 64-bit cung cấp tốc độ CPU lên đến 2,84Ghz, người dùng hoàn toàn đắm chìm vào những tựa game khủng mà không gặp hiện tượng giật lag và quá nhiệt nhờ vào một khoang hơi siêu mỏng 0,35mm chạy khắp bo mạch chủ và khu vực pin.

Find X3 Pro 5G được trang bị đến 13 băng tần 5G trên toàn thế giới – số lượng lớn nhất được ghi nhận tính đến thời điểm hiện tại. Kết hợp với chế độ sim kép 5G, Find X3 Pro hỗ trợ cả kết nối 5G SA và NSA để mang lại tốc độ kết nối ổn định và linh hoạt. OPPO đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn dẫn đầu về 5G tại Việt Nam về cả số lượng băng tần lẫn chất lượng kết nối với nhà mạng.

Hậu thuẫn cho sức mạnh hàng đầu chính là sự kết hợp giữa viên pin lớn 4500mAh và công nghệ sạc siêu nhanh và an toàn SuperVOOC 2.0 65W – được thiết kế và phát triển bởi OPPO. Công nghệ sạc nhanh VOOC độc quyền giúp OPPO trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu về công nghệ sạc nhanh, mở ra một kỷ nguyên mới mà ở đó, tốc độ sạc trở thành một trong những tính năng cốt lõi. Sạc SuperVOOC 2.0 65W trên OPPO Find X3 Pro 5G giúp điện thoại đạt 40% pin chỉ trong vỏn vẹn 10 phút. Thiết bị còn hỗ trợ sạc không dây AirVOOC có công suất 30W, có thể sạc đầy viên pin của Find X3 Pro 5G chỉ trong 80 phút. Người dùng còn có thể chia sẻ năng lượng, với 10W sạc ngược không dây. Đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu, công nghệ sạc nhanh của OPPO đảm bảo độ an toàn tối ưu và được chứng nhận từ TUV Rheinland. Đồng thời, game thủ có thể vừa chiến game vừa sạc mà không lo bị nóng máy hay giảm hiệu năng tổng thể.

Thiết kế hướng đến tương lai, lấy cảm hứng từ không gian vũ trụ

OPPO Find X3 Pro 5G sở hữu thiết kế độc đáo và khác biệt so với hầu hết các dòng smartphone khác cùng phân khúc. Lấy cảm hứng từ không gian vũ trụ, một tấm kính nguyên khối chế tác tinh tế được thiết kế bo cong liền mạch, bao phủ mặt lưng của điện thoại. Hơn 2000 điểm tiếp xúc đã được định vị tỉ mỉ để kiểm soát chính xác đường xong trên mặt kính, chính vì thế, OPPO Find X3 Pro 5G mang đến sự cân bằng và vừa vặn hoàn hảo khi cầm trên tay. Thêm vào đó, chất liệu bằng kính tạo cảm giác sang trọng và bền bỉ. Với kỹ thuật chế tác cao cấp, OPPO Find X3 Pro 5G có thân máy siêu mỏng chỉ 8,26mm và trọng lượng siêu nhẹ chỉ 193g, đồng thời vẫn đảm bảo được khả năng chống nước và bụi với chỉ số IP68.