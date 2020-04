Sắp 'hết máu' vẫn kill được trong Liên Quân nhờ chiếc điện thoại này

Oppo Find X2 ra mắt đúng thời điểm game thủ phải ở nhà theo lệnh cách ly xã hội để tránh lây lan đại dịch Covid-19 . Có cấu hình trong mơ cho các game thủ với chip Snapdragon 865, RAM lên đến 12 GB và bộ nhớ trong có thể lưu trữ tới 256 GB, điều này cho thấy Oppo ngày càng hướng đến nhu cầu trải nghiệm ngày một cao của gamer, tốc độ này hoàn toàn có thể so sánh ngang bằng với một máy tính để bàn (PC) khá mạnh ở thời điểm hiện tại.

Với những người không mê game, họ thường không sử dụng hết công suất của một chiếc smart phone cấu hình đỉnh. Đa số thường sử dụng những chức năng hoặc ứng dụng bình thường như nghe, gọi hoặc lướt web, đọc tin tức và chơi những game giải trí nhẹ nhàng, vào mạng xã hội … Nhưng với gamer thì hoàn toàn khác, họ thường sử dụng điện thoại trong một khoảng thời gian dài và liên tục để “chinh chiến” cùng các chiến hữu ở những trận chiến ác liệt. Nên việc ưu tiên cho sự an toàn của đôi mắt, đôi tay là điều tất yếu.

Ngay lập tức, Oppo Find X2 tung công nghệ tấm nền AMOLED có độ phân giải 2k, màn hình lên đến 6.7 inch, giúp mắt người nhìn có một không gian bao quát hơn, hình ảnh lớn và sắc nét hơn rất nhiều. Khi tập trung cao độ trong một khoảng thời gian lâu dài, chiếc điện thoại này giúp giảm thiểu sự mệt mỏi gây ra cho mắt người dùng một cách rõ rệt. Đặc biệt, Find X2 giảm nhiệt rất tốt, giúp game thủ không bị nóng tay hoặc gây nguy hiểm cho người dùng.

1 phút 30 giây với game thủ PUBG Mobile trên Find X2

Lag là từ mà game thủ ngán ngẫm và sợ hãi nhất trong tất cả các game online, khi đã là một gamer thật sự không ai không sử dụng từ khóa này để diễn tả sự thất vọng khi chơi game. Hiện tượng lag thường do nhiều nguyên nhân, nhưng đa số thường rơi vào 2 nguyên nhân chủ yếu nhất: Đầu tiên là cấu hình máy không đáp ứng nổi yêu cầu tối thiểu của game hoặc do người chơi điều chỉnh độ phân của game quá cao so với cấu hình tối đa mà smartphone có thể đáp ứng. Tiếp theo là tín hiệu mạng đang bị yếu vì đang ở ngoài bán kính phát sóng hoặc 3G, thậm chí 4G thường xuyên bị chập chờn.