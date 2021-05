LMHT: Tốc chiến, Liên quân, Free Fire được đề cử Game di động của năm tại eSports Awards 2021

Các tựa game khác có tên cùng với LMHT: Tốc chiến trong danh mục Trò chơi di động của năm bao gồm PUBG Mobile Free Fire , Clash Royale, Call of Duty: Mobile Liên quân , Mobile Legends: Bang Bang và Brawl Stars.

Giải thưởng Game di động của năm sẽ là một hạng mục khó cạnh tranh trong năm nay. Vì quá trình lựa chọn cần đến 25% số phiếu bầu cuối cùng từ cộng đồng, nên đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khó khăn để PUBG Mobile giành chiến thắng trong hạng mục xét đến việc tựa game battle royale bị cấm ở Ấn Độ vào khoảng tháng 10.2020.

Free Fire, Clash Royale, Call of Duty: Mobile , Liên quân và Mobile Legends có cửa giành danh hiệu trò chơi di động hay nhất năm 2021, nhưng năm nay xuất hiện LMHT: Tốc chiến dự kiến là một ứng cử viên tiềm năng cho giải thưởng. Tựa game MOBA di động LMHT: Tốc chiến của Riot Game có lợi thế do sự nổi tiếng của phiên bản PC của game Liên minh huyền thoại và do đó có cơ hội tốt để thu về một phần lớn phiếu bình chọn từ cộng đồng