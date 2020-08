Spotify và Riot Games cùng nhau hợp tác hướng đến thỏa thuận Liên Minh Huyền Thoại

Theo đó, trong lần hợp tác đầu tiên này, Spotify và Riot Games sẽ hé lộ quá trình hậu trường để tạo ra Worlds Anthem, phát triển các loạt podcast khác nhau, các playlists chọn lọc và cho ra mắt danh mục Liên minh huyền thoại Esports Music mới trên Spotify. Sự hợp tác lần này thể hiện cam kết của cả hai thương hiệu trong việc sáng tạo những nội dung số chất lượng cũng như mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ.

Đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi (Multiplayer Online Battle Arena) Liên minh huyền thoại là đấu trường thể thao điện tử lớn nhất trên thế giới . Vào năm ngoài, hàng loạt giải đấu đã được tổ chức ở hơn 37 thành phố khác nhau trên khắp năm châu lục cùng số lượt xem kỷ lục, với trung bình mỗi phút có hơn 21.8 triệu người theo dõi trận Chung kết Giải vô địch thế giới 2019. Những game thủ và người hâm mộ không chỉ chơi game: Họ còn nghe nhạc. Ca khúc nhạc nền chính thức của Liên minh huyền thoại đã thu hút hơn 4,8 triệu người nghe trên Spotify mỗi tháng — một con số tương đối cao bao gồm cả người chơi và người dùng Spotify.

“Thỏa thuận hợp tác của chúng tôi với Riot Games sẽ tạo ra một vũ trụ âm thanh đầu tiên dành cho hàng triệu người hâm mộ Spotify và Liên minh huyền thoại trên toàn cầu. Với vai trò là đối tác dịch vụ âm thanh toàn cầu độc quyền — và đầu tiên — cho Liên Minh Huyền Thoại, chúng tôi sẽ tạo ra trải nghiệm phát âm thanh trực tuyến đẳng cấp thế giới cho người dùng, giúp việc khám phá nhạc và podcast trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. ” June Sauvaget, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm và Người tiêu dùng Toàn cầu cho biết.

Ngoài ra, Spotify sẽ cung cấp cho người hâm mộ các hình ảnh hậu trường trong suốt quá trình tạo ra Worlds Anthem thông qua Worlds Anthem Takeover trên Spotify. Ca khúc này là bản anh hùng ca rất được mong đợi trong năm nay. Nó sẽ được phát hành cùng với một video âm nhạc riêng biệt (Bespoke MV) và sẽ được biểu diễn trong Lễ khai mạc của Vòng chung kết Giải vô địch thế giới, hâm nóng không khí để bắt đầu một sự kiện hoành tráng. Trong những năm trước, Riot Games đã kết hợp với các nghệ sĩ như Imagine Dragons, The Glitch Mob và Against the Current.

Spotify còn cho biết hãng và Riot Games sẽ cam kết tiếp tục hợp tác cùng nhau để tạo ra trải nghiệm âm thanh hấp dẫn cho người hâm mộ âm nhạc, podcast, trò chơi, và sẽ ra mắt nhiều hơn thế nữa trong tương lai gần.