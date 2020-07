Trường đại học ở Mỹ tổ chức giải đấu eSport góp quỹ hỗ trợ sinh viên

Charles W. Murray, nhà điều phối eSport của SUNY Canton cho biết: “Thông thường các giải eSport tại trường đại học chỉ giới hạn trong các học kỳ đại học truyền thống, đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức giải vào mùa hè, việc này sẽ giúp duy trì đam mê với game và giúp kỹ năng của các sinh viên được duy trì phong độ”.

Extreme Networks, đối tác tổ chức eSport thân thiết của trường đã tài trợ một nửa tiền thưởng và quảng bá cho các hoạt động thi đấu. Những đội chiến thắng cũng đã góp tiền thưởng vào quỹ hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của trường.

SUNY Canton là trường đại học đầu tiên ở New York tham gia Hiệp hội eSport tại trường đại học quốc gia Mỹ (NACE) và cạnh tranh với khoảng 40 trường cao đẳng và đại học khác trong Đại hội thể thao trường đại học phía đông (ECAC).

SUNY Canton đã mở ra đấu trường eSport tại trường đại học đầu tiên trong hệ thống Đại học Bang New York. Đây là một trong những nơi luyện tập eSport chuyên dụng lớn nhất ở vùng Đông Bắc. Khu vực chơi game rộng khoảng 167m2 với 25 giàn máy chơi game Alienware khủng nhất ở bang New York. Ngoài các máy tính chơi game cao cấp, trường còn trang bị các phòng streaming và những máy chơi game Sony PS4 Pro và Microsoft Xbox One X để chuẩn bị cho những tựa game mới trong tương lai.