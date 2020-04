Vòng bảng Viettel 5G ĐTDV Mùa Xuân 2020 chính thức trở lại: Hai chiến thắng ngược từ thi đấu online tại nhà

Những thắc mắc về thi đấu online tại nhà được BTC giải đáp Hỏi: Làm thế nào để

Hỏi: Làm thế nào để BTC đảm bảo công bằng, không xảy ra các trường hợp gian lận như sử dụng phần mềm thứ 3 hoặc tuyển thủ xem livestream… khi thi đấu online?

Đáp: BTC xin nhấn mạnh mọi hành vi của các vận động viên sẽ được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ trọng tài. Trước khi thi đấu, trọng tài sẽ kiểm tra lại các thiết bị thi đấu để đảm bảo không có sự can thiệp của phần mềm thứ 3. Đặc biệt trong lúc đang thi đấu, mọi hành vi của vận động viên vẫn luôn được quan sát để đảm bảo tính công bằng giống như thi đấu tại studio. Do đó sẽ không xảy ra các trường hợp như tuyển thủ vừa thi đấu vừa xem livestream hay có huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ điểm.

Hỏi: Trong trường hợp xảy ra sự cố như mất điện, lỗi đường truyền… BTC sẽ giải quyết như thế nào?

Đáp: Đây là vấn đề nan giải và phức tạp nhất khi vận hành thi đấu online. Trong tuần vừa qua, BTC cùng các đội tuyển đã thử nghiệm nhiều phương án thi đấu khác nhau để cố gắng giảm thiểu rủi ro nhất có thể, do đó dẫn tới kết quả là lịch thi đấu có sự thay đổi như: thay đổi thứ tự các trận đấu, 1 ngày chỉ đánh tối đa 2 trận, 1 tuần sẽ thi đấu nhiều ngày hơn… Ngoài ra, bộ luật của giải đấu cũng đã có những chỉnh sửa bổ sung khi thi đấu online và nhận được sự thống nhất giữa BTC cùng các đội tuyển tham dự.



Hỏi: Việc thi đấu online sẽ ảnh hưởng như thế nào tới khâu sản xuất chương trình?

Đáp: Đầu tiên, BTC xin khẳng định hình thức thi đấu online là giải pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại để đảm bảo

Hỏi: Việc thi đấu online sẽ ảnh hưởng như thế nào tới khâu sản xuất chương trình?

Đáp: Đầu tiên, BTC xin khẳng định hình thức thi đấu online là giải pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại để đảm bảo sức khỏe của các vận động viên và cũng để đáp ứng nhu cầu thưởng thức giải đấu của khán giả. Về mặt sản xuất chương trình, ảnh hưởng lớn nhất có thể thấy đó là việc đội ngũ sản xuất không thể truyền tải hình ảnh trực tiếp của các tuyển thủ trên sóng livestream. Tuy nhiên, BTC cũng vẫn đang phối hợp với các đội tuyển để có thể đăng tải hình ảnh các tuyển thủ lên fanpage để khán giả vẫn cảm thấy gần gũi, quen thuộc trong những ngày thi đấu giải.

Ngoài ra, các nội dung sản xuất sau chương trình cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể kể đến như phần phỏng vấn và Mic Check. Hiện tại phần phỏng vấn sau trận BTC sẽ áp dụng hình thức phỏng vấn online và đăng tải sau khi kết thúc ngày thi đấu. Còn về Mic Check, số lượng trang thiết bị để sản xuất nội dung này đòi hỏi rất cao (mỗi vận động viên phải có PC riêng, cài đặt phần mềm riêng… như tại studio) do đó hiện nay không phải đội tuyển nào cũng đủ cơ sở vật chất tại Gaming House có thể thực hiện. BTC vẫn đang tính toán thêm các phương án để sản xuất nội dung này.