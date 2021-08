Bí kíp 7 ngày thành cao thủ như 'Thánh Phồng' trong One Punch Man: The Strongest

Với cẩm nang 07 ngày đầu vào game, Thanh Niên Game hi vọng các game thủ sẽ thuận lợi hơn trong việc khám phá tựa game có lối chơi đặc sắc này, nhanh chóng trở thành những siêu anh hùng có sức mạnh đáng gờm trong One Punch Man: The Strongest.

Vượt qua 24 cấp độ trong ngày đầu tiên

Trong 6 cấp đầu tiên, game thủ sẽ “dạo chơi”, khám phá thế giới của Thánh Phồng, sau đó cần thực hiện việc quan trọng tiếp theo là Tăng cấp tướng và Tiến cấp tướng. Điều này cực kỳ ý nghĩa cho nhân vật khi lên đến cấp 10, tham gia phó bản Tinh anh, phó bản có mức độ khó và thường. Từ cấp 11 đến 15, nhân vật tập trung vào hưởng phúc lợi từ hệ thống, hoàn thành các chuỗi nhiệm vụ để tăng kinh nghiệm, cấp độ và sẵn sàng tăng cấp kỹ năng khi đạt cấp 19. Cũng từ cấp độ này, game sẽ mở ra một số tính năng đặc thù như Hội (cấp 20), Anh hùng & Quái nhân (cấp 21) và Thiên phú Saitama (cấp 24).

Mở ra giai đoạn huấn luyện khắc nghiệt ở cấp độ 32 trong ngày thứ hai

Trong ngày thứ hai này, người chơi chủ yếu mạnh hóa bản thân, tăng cường lực chiến thông qua một số tính năng như Mô hình nhà chính (cấp 28), Điều tra Saitama (cấp 30) và khám phá hệ thống trang bị vào cấp 31. Điểm đặc biệt là đến cấp 32, nhân vật sẽ bước vào thời kỳ huấn luyện khắc nghiệt thông qua các phó bản. Hoạt động này còn giúp nhân vật thu nhặt các mảnh tướng, trau dồi kỹ năng chiến đấu & tăng sức chiến đấu.

Ngày thứ ba - Khá vất vả với cấp độ 33 và 34

Có thể nói đây là giai đoạn thử thách tính kiên trì của mỗi người chơi. Chỉ có thể tăng hai cấp độ trong một ngày bằng hàng loạt các hoạt động hóc búa như Nhà tiến hóa, Ủy thác nhà chính & Tăng cấp bảo vật nhân vật. Khá “khó nhằn” nhưng bù lại, game thủ tích lũy được kinh nghiệm thu thập vật phẩm, kỹ năng mạnh hóa và không ít tài nguyên đột phá nhân vật.

Khám phá thế giới One Punch Man: The Strongest cực kỳ thú vị ở ngày thứ tư

Việc trải qua tính năng tương tác cao - Khai chiến Hội ở cấp 35 giúp game thủ gặt hái được nhiều vật phẩm quý hiếm như Vé chiêu mộ Anh hùng – Hoạt lực – Trang bị đặc biệt (3 bộ Hiệp sĩ – Thanh lịch – Móng vuốt). Đây cũng là hoạt động gắn bó lâu dài với nhân vật trong suốt quá trình trải nghiệm game. Ở cấp 38, game thủ tiếp tục mạnh hóa với tính năng đột phá bảo vật nhân vật, giúp mở khóa quan hệ nhân vật & nếu vật phẩm nhân vật đạt 3 sao sẽ thức tỉnh Tuyệt kỹ (gia tăng thêm sát thương, hiệu ứng & hiệu ứng sử dụng kỹ năng được nâng cấp vô cùng đẹp mắt).

Đi qua ngày thứ năm với hai cấp độ 39 và 40

PvP chính là điểm nhấn trong ngày này. Đây cũng được xem là thời điểm mang đến những kịch tính đầu tiên trong giai đoạn tân thủ của người chơi. Game thủ sẽ mở Quyết đấu & Huấn luyện để hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của chính mình. Ngoài ra, một số nguyên liệu, vật phẩm hữu ích như Sách luyện tập, Huy hiệu nhân vật, Bệ tượng cũng được thu thập trong ngày thứ năm.

Ngày thứ sáu tập trung tăng sao cho trang bị

Hoạt động này rơi vào cấp độ 43 của nhân vật. Tính năng này nhằm gia tăng thuộc tính phụ của trang bị, người chơi cần cẩn thận để không bị nhầm cấp độ và thuộc tính. Nếu chẳng may nâng cấp nhầm, game thủ hãy tách trang bị, lấy lại tài nguyên ban đầu và thực hiện lại cho đúng. Trang bị tăng, lực chiến tăng và dĩ nhiên sức mạnh nhân vật cũng được tăng lên. Đây chính là đích đến của ngày thứ sáu.

Hành trình thực thi công lý từ ngày thứ bảy

Sáu ngày trên được xem là tiền đề để game thủ quan sát và tìm hiểu những điều cơ bản, hé mở thế giới One Punch Man: The Strongest. Bắt đầu từ ngày thứ bảy, game thủ cần đi sâu và những tính năng, hoạt động đã khai mở trước đó. Các hoạt động khiêu chiến, chuỗi nhiệm vụ được xem là nền tảng của các “cuộc chơi lớn” mà nhân vật sẽ tham gia, một mặt hoàn thiện kỹ năng khai triển đội hình chiến đấu, mặt khác tích lũy tài nguyên, tăng cấp độ & tạo dựng thanh thế của mình