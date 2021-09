Cách thiết lập và sử dụng bộ nhớ ngoài cho PS4

Tùy thuộc vào kiểu máy PlayStation 4 (PS4), hệ thống sẽ có 500GB hoặc 1TB dung lượng lưu trữ. Nhưng đa số các trò chơi của PS4 thường có dung lượng rất lớn nên việc hết dung lượng là trường hợp rất hay xảy ra. Lúc này giải pháp hầu hết mọi người dùng chọn là kết nối với một ổ đĩa ngoài để có thêm dung lượng, cách thực hiện sẽ được nêu chi tiết qua các bước trong bài viết.

Lựa chọn ổ đĩa gắn ngoài cho PS4

Nếu bạn không có sẵn ổ đĩa ngoài, bạn sẽ cần chọn một ổ đĩa mới cho PS4 của mình. Việc này không quá phức tạp, tiêu chí lựa chọn như sau:

• Thiết bị hỗ trợ USB SuperSpeed 5Gbps trở lên, nghĩa là mọi ổ đĩa có chuẩn USB 3.0 trở lên sẽ hoạt động (bao gồm cả USB 3.1 và USB 3.2). USB 2.0 không được hỗ trợ.

• Có tối thiểu 250GB dung lượng và tối đa là 8TB.

• Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng ổ đĩa sử dụng đầu cắm USB-A để kết nối. Một số ổ đĩa ngoài sử dụng USB-C ở cả hai đầu, điều này sẽ không hoạt động trên PS4 nếu không có bộ chuyển đổi.

Cách thiết lập ổ đĩa gắn ngoài cho PS4

Đầu tiên, PS4 phải ở phần mềm hệ thống phiên bản 4.50 (được phát hành vào đầu năm 2017) hoặc mới hơn để sử dụng được ổ đĩa ngoài. Nếu chưa cập nhật, hãy điều hướng đến đường dẫn Settings > System Software Update để thực hiện.

Tiếp theo kết nối ổ đĩa ngoài của bạn với PS4 bằng cáp USB của nó. Sony nói rằng phải cắm trực tiếp vào thiết bị, nên hãy tránh sử dụng bất kỳ bộ chia USB nào.

Sau khi kết nối, bạn sẽ cần phải định dạng ổ đĩa, điều hướng tới Settings > Devices > USB Storage Devices. Chọn ổ đĩa trong danh sách và chọn Format as Extended Storage (nếu không thấy tùy chọn tự động xuất hiện thì bấm nút Options trên bộ điều khiển).

Định dạng lại ổ đĩa gắn ngoài khi kết nối với PS4

Sau khi quá trình hoàn tất, bạn đã thêm thành công bộ nhớ ngoài vào PS4 của mình. Hệ thống cho phép bạn lưu các trò chơi, ứng dụng, nội dung có thể tải xuống (DLC) và các bản cập nhật trò chơi trên ổ đĩa ngoài.

Tuy nhiên, những dữ liệu, theme và ảnh chụp màn hình đã chụp sẽ được lưu vào ổ đĩa bên trong của PS4. Hệ thống sẽ tự động sử dụng bộ nhớ mới của bạn, nhưng bạn cũng có thể thực hiện một số thay đổi theo sở thích của mình.

Cách ngắt kết nối an toàn với ổ đĩa gắn ngoài

Một điều rất quan trọng là phải ngắt kết nối ổ đĩa ngoài của PS4 đúng cách khi bạn muốn tháo nó. Ngắt kết nối khi đang sử dụng, ngay cả ở chế độ nghỉ ngơi Rest Mode có thể làm hỏng dữ liệu. Hệ thống luôn định nghĩa rằng ổ đĩa đã được kết nối, ngay cả khi bạn tắt nguồn PS4, cho đến khi bạn yêu cầu nó ngắt kết nối theo đúng quy trình sau:

Giữ nút PlayStation trên bộ điều khiển của bạn để mở Quick Menu, sau đó truy cập Sound/Devices. Chọn Stop Using Extended Storage và nhấn OK để xác nhận. Bây giờ đã an toàn để ngắt kết nối ổ đĩa ngoài của bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập vào Settings > Devices > USB Storage Devices để ngắt nếu không sử dụng Quick Menu.

Ngắt kết nối an toàn cho ổ đĩa ngoài trên PS4

Chọn vị trí cài đặt cho game trên ổ đĩa ngoài

Nếu muốn, bạn có thể chọn nơi cài đặt trò chơi PS4 trên ổ đĩa ngoài.

Truy cập vào Settings > Storage, bấm nút Options trên bộ điều khiển để hiển thị menu. Tại đây bạn chọn vào mục Application Install Location và thiết lập nó qua chế độ Extended Storage.

Chọn vị trí cài đặt cho game trên PS4

Di chuyển trò chơi giữa các ổ đĩa

Bạn có thể di chuyển trò chơi qua lại giữa ổ đĩa trong và ngoài bằng cách truy cập Settings > Storage và chọn ổ đĩa có chứa trò chơi bạn muốn di chuyển. Loại dữ liệu bạn chọn là Applications.

Tiếp theo bấm Options trên bộ điều khiển và chọn Move to Extended Storage (hoặc Move to System Storage).

Chọn vào những trò chơi cần di chuyển và bấm Move để hoàn tất. Bạn có thể cài đặt các tiện ích bổ sung cho trò chơi trên ổ đĩa ngoài của mình, ngay cả khi trò chơi chính nằm trên bộ nhớ hệ thống của bạn.

Di chuyển game giữa các ổ đĩa trên PS4

Một số lưu ý với ổ cứng ngoài trên PS4

Bạn có thể kết nối ổ đĩa ngoài với PS4 của mình mà không cần định dạng chúng để lưu trữ trò chơi như trên. Đây là tùy chọn đối với các thiết bị không phù hợp với các yêu cầu trên, như ổ USB 2.0 chẳng hạn. Khi bạn kết nối như vậy, PS4 của bạn có thể phát video và nhạc được lưu trữ trên ổ đĩa. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển các video phát lại và lưu dữ liệu trò chơi vào các ổ đĩa này (có thể xem như mục đích sao lưu).

Nếu bạn ngắt kết nối ổ đĩa ngoài của mình, mọi trò chơi được lưu trữ trên đó sẽ vẫn xuất hiện trên PS4 của bạn. Nhưng khi cố gắng chọn một ổ đĩa mà không kết nối ổ đĩa ngoài, bạn sẽ thấy thông báo rằng nó không thể phát được cho đến khi bạn kết nối ổ đĩa.