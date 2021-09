Liệu PS5 có thể thành công hơn PS4?

PS4 tốt ra sao?

Điều đầu tiên là chúng ta cần nhìn vào sự thành công của PS4, một sản phẩm để lại dấu ấn của Sony trong lĩnh vực chơi game. PS4 không chỉ là một trong những máy chơi game bán chạy nhất mọi thời đại mà còn tự hào có một thư viện trò chơi ấn tượng, với một số tựa game độc quyền nổi bật, giúp nó vượt qua dòng Xbox One của Microsoft.

Các tính năng thân thiện với game thủ và thư viện trò chơi chất lượng hàng đầu đã mang lại chất lượng cho PS4. Khi Sony tiết lộ PS4 tại E3 2013, nó ngay lập tức chiếm được cảm tình của các game thủ hơn so với Xbox One. Với các tính năng thân thiện với người dùng, chẳng hạn như khả năng chơi các game cũ, PS4 đã mang đến cho các game thủ những trải nghiệm tuyệt vời. Thêm vào đó, PS4 chạy các trò chơi đa thế hệ tốt hơn nhiều so với Xbox One càng nâng cao sự quan tâm của người dùng.

PS4 từng là một tượng đài trong thị trường máy chơi game

Vào thời điểm Microsoft giới thiệu Xbox One X, Sony đã thực sự dẫn đầu trong lĩnh vực trò chơi, với các tựa game kinh điển như Horizon Zero Dawn, Bloodborne, and Uncharted: The Lost Legacy.

Sony tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn trong suốt vòng đời của PS4 với nhiều tựa game nổi bật trong thời gian gần đây như Marvel's Spider-Man, The Last of Us Part II, God of War, Ghost of Tsushima và Death Stranding. Những tựa game này thúc đẩy phương tiện trò chơi điện tử ở một số khía cạnh, với chất lượng điện ảnh, lối chơi sâu sắc và hấp dẫn, những câu chuyện được chế tác tuyệt vời và những ý tưởng mới lạ.

PS5 liệu có thành công hơn?

PS4 đã đạt được thành công vượt trội trong suốt thời gian tồn tại của nó, do đó PS5 chắc chắn phải làm rất nhiều thứ nếu muốn thành công hơn tiền nhiệm. Điều này hoàn toàn có cơ sở với ba yếu tố mà PS5 đạt được.

1. Máy chơi game bán chạy nhất của Sony cho đến nay

Một phần nhờ đại dịch khiến nhiều người ở nhà nhiều hơn, Sony đã phá vỡ kỷ lục với PS5. Theo thông cáo báo chí của SIE, PS5 đã vượt qua PS4 với tư cách là máy chơi game bán chạy nhất của Sony với hơn 10 triệu máy bán ra kể từ tháng 11.2020.

Doanh số bán PS5 rất tốt kể từ khi nó được phát hành

Bên cạnh đại dịch, lý do giúp PS5 bán chạy nhờ hệ thống tay cầm mới hấp dẫn cùng với một thiết kế lột xác tạo sức hút cho người hâm mộ, đặc biệt khi so sánh với Xbox Series X/S.

PS4 hiện là máy chơi game bán chạy thứ 4 mọi thời đại, nhưng với cách mà PS5 đang phát triển, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng PS5 thay thế PS4 vào cuối vòng đời.

2. Cải thiện điểm mạnh và điểm yếu của PS4

Với PS5, Sony đã mang đến những điểm mạnh của PS4 và xóa bỏ một số điểm yếu của nó. Một số điểm đáng chú ý ở sản phẩm có thể kể đến như SSD nhanh như chớp, tay cầm chơi game hoàn toàn mới và tự hào hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K cũng như hiệu suất lên tới 120 fps. Đó là một bước tiến vượt bậc so với PS4.

Tuy nhiên, PS5 hỗ trợ khả năng tương thích ngược, một điều mà các game thủ đã bỏ lỡ với PS4. Theo báo cáo, PS5 có thể chạy 99% trò chơi PS4 và có các tính năng cải tiến cho một số trò chơi nhất định, dẫn đến tăng hiệu suất và đồ họa, cũng như các tính năng bổ sung dành riêng cho PS5.

Về cơ bản, PS5 là một máy chơi game được cải tiến hơn của PS4. Không chỉ do phần cứng được cải thiện mà còn vì cách các nhà phát triển có thể sử dụng phần cứng đó ngoài các tính năng mới mà PS5 cung cấp.

3. Thư viện game ấn tượng

PS4 đã mang đến một số trò chơi lôi cuốn và theo thời gian, nó đã xây dựng nên một thư viện trò chơi tuyệt vời. Điều thú vị là PS5 không chỉ có thể cung cấp các game duy nhất mà nó có thể xây dựng dựa trên các game tuyệt vời mà PS4 mang lại cho cuộc sống.

Tay cầm mới dành cho PS5 cũng được đánh giá rất cao

Đến nay, một số game độc quyền trên PS5 đều thu hút người chơi như Returnal, phiên bản mới của Demon's Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart và Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Đó là một số trò chơi đáng chú ý sau khi PS5 ra mắt được khoảng 1 năm.

Nhưng tương lai còn hứa hẹn hơn nữa khi Sony đã có rất nhiều dự án, trong đó chứa vô số các tựa game mới như phần tiếp theo của God of War và Horizon Zero Daw, Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Wolverine…. Với những gì xảy ra, rất có thể trong vài năm nữa, thư viện trò chơi của PS5 có thể là một trong những thư viện tốt nhất mọi thời đại.

Không thể phủ nhận PS4 là máy chơi game cực kỳ thành công của Sony tạo ra thách thức cho PS5, nhưng khi đã là một hệ máy chơi game xuất sắc, không có lý do gì mà PS5 không thể vượt qua sự thành công của PS4. Nó thậm chí có thể trở thành một trong những máy chơi game vĩ đại nhất mọi thời đại.