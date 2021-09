22.2.2022 sẽ là ngày hội lớn đối với các game trên PC

Khoảng 11 năm một lần sẽ có một điều thú vị xảy ra khi các con số ngày tháng năm trùng lặp nhau. Nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng đối với cộng đồng game các ngày này lại mang ý nghĩa khá đặc biệt khi lại trùng với những dịp có những đợt phát hành lớn.

Đơn cử như vào ngày 09.09.1999 Sega đã phát hành Dreamcast ở Bắc Mỹ. Final Fantasy 8 cũng được phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 09.09.1999. Đây là một ngày khá dài, ít nhất là trong thế giới console . Hơn một thập kỷ sau vào ngày 11.11.2011, một trong những tựa game có ảnh hưởng nhất mọi thời đại được phát hành: The Elder Scrolls 5: Skyrim

Chuỗi sự kiện tiếp theo trong năm 2011 là ngày 11.01.2011 rơi vào thứ 3, ngày thông thường trong tuần dành cho các bản phát hành lớn như DC Universe Online. Trên Nintendo DS, Kingdom Hearts Re: coding và Ghost Trick: Phantom Detective cũng được phát hành ở Bắc Mỹ. Mọi thứ nóng lên vào thời điểm khác của năm. Vào ngày 01.11.2011, tựa game cổ điển To The Moon ra mắt, cũng như The Lord of the Rings: War in the North. Ngoài PC, Uncharted 3: Drake's Deception và Sonic Generations cũng tận dụng chuỗi ngày lặp đáng nhớ.

Và bây giờ lịch sử lặp lại, vào ngày thứ 3 định mệnh đầu năm sau, ánh sáng của mặt trăng vượn đang mờ dần ở Scorpio sẽ soi sáng một sự thật đơn giản: rằng những ngày đáng nhớ thu hút những đợt ra mắt sản phẩm lớn, chính là ngày 22.02.2022.

Hiện tại, có một vài bản phát hành game lớn đã được xác nhận là Sifu và Destiny 2 : The Witch Queen. Dĩ nhiên 2 tựa game này đang được mong chờ nhưng chưa thể nào so sánh với mức độ hoành tráng của Dreamcast hay Skyrim trong quá khứ. Mặc dù vậy vẫn còn rất nhiều tựa game dự kiến sẽ phát hành vào đầu năm 2022 nhưng vẫn chưa có ngày chính thức:

- Uncharted: Legacy of Thieves Collection

- Ghostwire: Tokyo

- The Lord of the Rings: Gollum

- Warhammer 40,000: Darktide

Nói là vậy nhưng những sự ngạc nhiên hoàn toàn cũng có thể xuất hiện.

Dù 22.02.2022 có trở thành một ngày quan trọng đối với ngành game như 09.09.1999 và 11.11.2011 hay không thì năm 2022 chắc chắn sẽ là một năm sôi động của các game trên PC. Bạn nghĩ sao về ý kiến này, hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé!