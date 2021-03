Tựa game võ thuật Sifu sắp ra mắt trên PS4 và PS5

Studio đứng sau tựa game chiến đấu tay đôi Absolver - Sloclap mới đây đã công bố tựa game tiếp theo của mình là Sifu tại sự kiện State of Play của Sony.

Trong khi Absolver là một trò chơi nhiều người chơi trực tuyến , thì Sloclap đang thử sức với dòng game đơn một người chơi với Sifu, mặc dù cả hai tựa game đều có tính năng chiến đấu tay đôi và võ thuật hấp dẫn. Từ studio phát triển của Pháp và được hỗ trợ bởi quỹ trò chơi độc lập Kowloon Nights, Sifu đưa người chơi rời khỏi Đế chế Adal ở Absolver và đến Trung Quốc, nơi khởi nguồn của võ thuật kungfu. Được biết một trong những nhà thiết kế của trò chơi, Jordan Layani là môn đồ của phái Bạch Mi.

Xuyên suốt đoạn giới thiệu tại Sony State of Play, người chơi có thể thấy quá trình của nhân vật chính đi từ một người trẻ thành một ông già. Trong Sifu, tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến cái chết và sự hồi sinh nhờ vào mặt dây chuyền quanh cổ của nhân vật chính. Mỗi khi người chơi chết, họ sẽ được hồi sinh hơi già hơn, và phát triển từ một người mới bắt đầu thành một bậc thầy. Trong một cuộc phỏng vấn Layani giải thích rằng kungfu chỉ có thể học được bằng cách luyện tập thật nhiều.

Nhiều người đang so sánh phong cách võ thuật của Sifu với các bộ phim của Thành Long, và nhà phát triển cho biết đây chính xác là những gì các nhà thiết kế đang hướng tới. Các bộ phim của Thành Long, cũng như The Raid, đã giúp truyền cảm hứng cho cốt lõi thiết kế của Sifu. Các bộ phim của Thành Long thường có cảnh anh ấy chiến đấu chống lại kẻ thù trong khoảng cách gần và đoạn giới thiệu của State of Play cho Sifu cho thấy một cảnh chiến đấu trên hành lang với nhân vật chính và một số người khác.

Sifu muốn đem đến chất kung fu đúng với phong cách thế giới thực của nó, trong đó người chơi trải nghiệm các chủ đề về sự trả thù và cứu chuộc, có thể lấy một trang từ cuốn sách của Hades - mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ gameplay như thế nào, tuy nhiên Sloclap mô tả Sifu là sự pha trộn giữa game chiến đấu kết hợp với các game hành động 3D.

Phong cách đồ họa 3D của Sifu giống với trò chơi đầu tay của Sloclap là Absolver, đã được đề cử cho một số giải thưởng vào năm 2017 bao gồm Trò chơi chiến đấu hay nhất và Trò chơi độc lập hay nhất. Sloclap gồm các cựu nhân viên của Ubisoft Paris, bao gồm cả Layani, người từng là nhà thiết kế Watch Dogs