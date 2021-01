Top 10 game PS4 có hệ thống chiến đấu hay nhất

Mặc dù không phải game nào cũng có hệ thống chiến đấu tuy nhiên có thể nói một hệ thống chiến đấu là yếu tố quyết định thắng bại của một game, đặc biệt là trong các tựa game hành động -phiêu lưu, nhập vai thường sẽ có một hệ thống chiến đấu độc đáo.

PS4 có nhiều game hơn bất kỳ nền tảng nào khác cùng thế hệ với nó trong đó có những tựa game sở hữu hệ thống chiến đấu thực sự nổi bật.

10. Mortal Kombat 11

Là một tựa game chiến đấu, Mortal Kombat 11 sở hữu một hệ thống chiến đấu hiệu quả. Loạt game Mortal Kombat được biết đến với cảnh bạo lực hàng đầu, vốn là chủ đề lặp đi lặp lại kể từ những ngày đầu ra mắt trên các nền tảng như Sega Genesis. Tiếp theo, Mortal Kombat 11 là trò chơi bạo lực nhất trong lịch sử của dòng game này. Người ta có thể phát triển trí nhớ của mình bằng cách chơi một game như Mortal Kombat 11.

9. Horizon Zero Dawn

Tựa game Horizon Zero Dawn của Guerrilla Games trở thành tác phẩm kinh điển với hệ thống chiến đấu trực quan và các loại vũ khí được chứng minh là một tài sản quý giá trong trò chơi. Chiến đấu cận chiến là một khía cạnh được cải thiện hơn nữa. Nhìn chung, hệ thống chiến đấu của Horizon Zero Dawn khá ổn.

8. Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight tuy không phải là đầu tiên nhưng là một trong những tựa game sớm nhất áp dụng hệ thống chiến đấu. Kể từ phần đầu tiên, Batman: Arkham Asylum, hệ thống chiến đấu đã được sử dụng lại trong nhiều trò chơi khác nhau, bao gồm Middle-earth: Shadow of Mordor. Các trò chơi PS4 khác sau đó đã liên tục phát triển hệ thống chiến đấu vượt trội hơn.

7. Spider-Man

Spider-Man của Marvel trên PS 4 đã áp dụng một hệ thống chiến đấu gợi nhớ đến loạt game Batman: Arkham. Tuy nhiên một loạt các khả năng đặc biệt là điều khiến Spider-Man cho PlayStation 4 trở thành một kiệt tác như phục hồi, hoàn thiện và tiện ích đi kèm. Mặc dù lấy cảm hứng từ hệ thống chiến đấu của Batman: Arkham nhưng bối cảnh trong Spider-Man: Miles Morales mở rộng hơn nhiều.

6. Nier: Automata

Hệ thống chiến đấu của Nier: Automata khá đặc biệt, gồm cả góc nhìn của người thứ ba và màn hình ngang trong suốt trò chơi. Nier: Automata trông giống như một game bắn súng góc nhìn thứ ba thông thường theo mệnh giá, nhưng theo nhiều cách, Nier: Automata giống như Devil May Cry, nhưng có lẽ biến thể chiến đấu nhiều hơn. Đồng thời nó cũng giống như Dark Souls vì khi bạn chết, bạn có thể quay lại tử địa của mình để lấy đồ.

5. Nioh 2

Đã có lúc Shadow of the Colossus là trò chơi đứng đầu danh sách này. Ngày nay, các trò chơi như Nioh 2 có những con boss khổng lồ và hệ thống chiến đấu trực quan hơn. Nioh 2 có nhiều chế độ chơi hợp tác, trong đó người chơi cùng nhau đánh bại Yokai, là linh hồn và ma quỷ trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Một số xuất hiện trong một vương quốc đen tối, được gọi là Yokai Realm, có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức hiện tại của bạn.

4. Ghost Of Tsushima

Nhà phát triển Sucker Punch Productions đã thiết lập một tiền lệ mới với Ghost Of Tsushima . Trò chơi này đã ra mắt vào gần cuối vòng đời của PS 4 và nó là một trong những trò chơi chuyên sâu nhất trên nền tảng này.

Mọi người đã so sánh Ghost of Tsushima với các trò chơi như Ninja Gaiden Dark Souls và The Witcher 3: Wild Hunt . Sẽ không quá khi nói rằng đó là sự kết hợp của nhiều trò chơi. Là một hồn ma và samurai, bạn sử dụng các kỹ thuật đấu tay đôi trực diện và tấn công tầm xa. Ghost of Tsushima mang đến cho bạn nhiều tùy chọn để giải quyết tình huống.

3. Bloodborne

FromSoftware nổi tiếng với các hệ thống chiến đấu khó nhằn. Mặc dù một số người cho rằng các trò chơi của FromSoftware liên quan đến việc né tránh và tấn công, nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa.

Trong trò chơi nhập vai hành động này người chơi sẽ chống lại những kẻ thù mạnh mẽ. Bạn sẽ phải kiếm tài nguyên trong khi nâng cấp thiết bị của mình trên đường đi. Được phát hành vào năm 2015, nhưng Bloodborne có một hệ thống chiến đấu độc đáo khó có thể sao chép.

2. God Of War

Ra mắt vào năm 2018 God of War thực sự là một tựa game thần thánh. Hệ thống chiến lợi phẩm gợi nhớ đến những trò chơi như Diablo 3, nhưng God of War chơi từ góc nhìn ở vai của nhân vật hơn là từ góc nhìn từ trên xuống. Đây là một trò chơi được đánh giá cao và được xếp vào hàng những trò chơi hay nhất mọi thời đại. Người chơi sẽ phải chống lại một loạt kẻ thù đòi hỏi chiến lược chiến đấu hoặc những trận đánh trùm chống lại những kẻ thù như God of Light Baldur. Tính lưu động của hệ thống chiến đấu của God Of War thực sự là là một tượng đài.

1. Sekiro: Shadows Die Twice

Trong Sekiro: Shadows Die Twice , người chơi sẽ vào vai một shinobi tên là Wolf để lên đường giải cứu chúa tể của mình khỏi các thế lực xấu xa. Trò chơi được coi là một cuộc phiêu lưu hành động, nhưng nó có chứa các yếu tố trò chơi nhập vai.

Sekiro: Shadows Die Twice đã giành được giải Game của năm tại The Game Awards . Nó có lối chơi toàn diện tuyệt vời, bao gồm một hệ thống chiến đấu phi thường. Sekiro: Shadows Die Twice liên tục đưa ra những thử thách lớn hơn trong suốt trò chơi.