The Sinking City ra mắt trên PS5 hôm nay

Lần đầu ra mắt vào năm 2019, The Sinking City đã nhận được những đánh giá trái chiều, tuy nhiên tựa game này vẫn sở hữu một lượng người chơi trung thành. Hôm nay The Sinking City chính thức ra mắt trên dòng console thế hệ tiếp theo.

Theo đoạn trailer được Frogwares công bố, gameplay có sự thay đổi so với trên PlayStation 4. The Sinking City trên PS5 có nhiều nâng cấp lớn, tăng hình ảnh có độ phân giải 4K và đạt 60 khung hình / giây. Tuy nhiên, thật không may cho những game thủ đã sở hữu The Sinking City trên PS4 vì sẽ không có bản nâng cấp miễn phí.