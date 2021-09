Hell Let Loose: Đưa thể loại game bắn súng về thời kỳ hoàng kim

Hell Let Loose là tựa game cho chúng ta cảm giác đang ở thời kỳ hoàng kim của dòng game FPS nhiều người chơi. Bất kể bạn yêu thích thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất nào bạn đều có thể tìm thấy một tựa game phù hợp. Đối với những người hâm mộ thể loại quân sự, Hell Let Loose là một lựa chọn phù hợp với phong cách Battlefield cực kỳ hard core.

Chế độ chơi chính của Hell Let Loose về cơ bản là một trận đấu lớn của Rush với một đội tấn công và đội kia phòng thủ, nhưng bạn không thể chỉ hồi sinh cho một đồng đội mỗi khi bạn chết. Bạn chỉ có thể hồi sinh trên các Tiền đồn do đội trưởng đặt hoặc tại các Garrisons lớn hơn phải được xây dựng từ đầu. Một khi để kẻ thù vượt qua Garrison của bạn thì bạn buộc phải chạy hơn một km để quay lại cuộc chiến.

Nếu bạn đã từng chơi Squad hoặc Insurgency thì khả năng sát thương sẽ quen thuộc, nhưng mọi thứ thay đổi đáng kể khi hầu hết mọi người đều mang theo súng trường hời WW2 ( thế chiến 2). Hầu hết các nhân vật không thể chỉ “xả" đạn dựa trên chế độ tự động hoàn toàn, vì vậy mọi hành động đều phải được cân nhắc cẩn thận cùng với thời gian di chuyển.

Hell Let Loose nhấn mạnh vào tinh thần đồng đội, hồi sinh và sử dụng phương tiện sẽ khá thuận tiện nếu bạn đã chơi Squad hoặc phần ngoại truyện WW2 Post Scriptum của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng là Black Matter đã đơn giản hóa hầu hết các cơ chế vận chuyển có thể làm sa lầy các trận đấu đội hình kéo dài 90 phút. Xây dựng một tòa nhà Garrison để toàn đội có thể hồi sinh nhanh hơn và tốn một nửa công sức như trong Squad. Vật liệu xây dựng và đạn cũng không cần phải được chất vào xe tải và chở một cách thủ công. Thay vào đó, một số nhân vật nhất định có thể thiết lập các nút tự động sản xuất tài nguyên cho cả nhóm, tương tự như một game chiến lược thời gian thực.

Những điều đơn giản này làm cho Hell Let Loose dễ tiếp cận hơn khi bạn có thể sử dụng hầu hết mọi dòng nhân vật và nhanh chóng nắm bắt được mọi thứ. Mặt khác, dòng chiến lược hậu cần bất khả xâm phạm của Squad là một phần rất lớn tạo nên sức hấp dẫn của nó. Khi bạn có thể dành cả một trận đấu để kiếm nguồn cung cấp cho đồng đội, điều đó thực sự khiến bạn trở thành một chiếc bánh răng nhỏ trong một cỗ máy lớn hơn. Hell Let Loose chủ yếu chỉ là chiến đấu, xem ra điều này cũng ổn.

Trải qua hàng chục giờ trong Squad, game thủ có thể bị choáng ngợp với những tiếng súng cực lớn, tiếng nổ của xe tăng và bom nổ. Khi mọi thứ được điều chỉnh chính xác, một khẩu súng sẽ lớn đến mức bạn không thể nghe thấy đồng đội của mình qua radio. Tuy nhiên âm thanh trong Hell Let Loose lại khá bình bình vì cho dù trận chiến có gay cấn đến như thế nào thì âm thanh dường như không đủ lớn với các game thủ hard core.

Đơn cử như hiệu ứng âm thanh mà Black Matter đã chọn cho kho vũ khí WW2 gồm Kar98s, M1 Garands và MP40. Trớ trêu thay, một trong những khoảnh khắc đáng thất vọng nhất trong Hell Let Loose là khi những viên đạn bắn lệch qua người, bạn có thể nghe rất nhiều tiếng 'rít' và 'bốp', nhưng Hell Let Loose thiếu tiếng 'rắc' đáng sợ mà bạn nghe thấy khi một viên đạn phá vỡ rào cản âm thanh. Âm thanh súng trường tiêu chuẩn cho cả ba phe (Mỹ, Đức và Nga) nghe giống như những khẩu đại bác trầm bổng hơn là những tiếng rít xuyên qua không khí. Có là một hiệu ứng tuyệt vời, nhưng âm thanh lại không truyền qua một khoảng cách xa. Nghe thấy âm thanh từ xa của một khẩu Kar98 trong Hell Let Loose có thể sẽ không khiến bạn dựng tóc gáy như cách mà những khẩu súng có thể làm trong Hunt: Showdown hoặc Squad.