Hướng dẫn cách đăng ký và tải miễn phí Call of Duty Warzone

Ra mắt khá bất ngờ vào ít ngày trước, Call of Duty Warzone đang là cái tên "nóng" bậc nhất của thị trường game toàn cầu ở thời điểm hiện tại. Trò chơi bắn súng/sinh tồn phong cách Battle Royale này sở hữu cơ chế đồ họa ấn tượng, cấu trúc gameplay có chiều sâu, hấp dẫn... do kế thừa công nghệ và nền tảng từ "bom tấn" Call of Duty: Modern Warfare. Tuy nhiên, điều khiến sản phẩm của Activision trở nên đáng chú ý đến từ việc trò chơi này hoàn toàn miễn phí.

Theo lộ trình được công bố chính thức từ Activision, Call of Duty Warzone đã chính thức cho tải về vào 22 giờ đêm qua (10.03) đối với ai đã sở hữu Call of Duty: Modern Warfare, và 02 giờ rạng sáng nay (11.03) với những ai chưa chưa sở hữu tựa game kể trên. Ở thời điểm hiện tại, tựa game đã chính thức mở cửa và chào đón cộng đồng game thủ.

Dù vậy, do một số trục trặc kỹ thuật và sự chồng chèo dễ nhầm lẫn giữa các kênh phát hành trò chơi, nhiều game thủ đã gặp khó khăn trong việc đăng kỳ, tải và cài đặt Call of Duty Warzone.

Để tạo điều kiện cho quý độc giả thuận tiện trải nghiệm trò chơi, Thanh Niên Game xin được phép gửi đếncác bước hướng dẫn như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản Battle.net

- Nếu bạn chưa có tài khoản Battle.net (Blizzard), truy cập vào đường dẫn sau và tiến hành đăng ký: https://www.blizzard.com/en-us/

- Nếu bạn đã có tài khoản Battle.net, vui lòng bỏ qua bước này.

Bước 2: Liên kết tài khoản Battle.net và tài khoản Activision

- Truy cập vào trang chủ của Call of Duty Warzone: https://profile.callofduty.com/cod/register-email

- Chọn cách thức Sign Up bằng tài khoản Battle.net mà bạn vừa đăng ký ở bước một.

- Trang chủ Call of Duty sẽ tự liên kết tài khoản Battle.net của bạn/

Bước 3: Tải và cài đặt Battle.net

- Truy vập vào trang web sau và tải bàn cài đặt Battle.net: https://www.blizzard.com/en-us/apps/battle.net/desktop

- Nếu bạn đã cài đặt Battle.net, có thể bỏ qua bước này.

Bước 4: Cài đặt game

- Cài đặt ứng dụng Battle.net vừa tải, đăng nhập bằng tài khoản Battle.net mà bạn đã đăng ký ở bước 1.

- Truy tập vào mục Shop của ứng dụng Battle.net, tải tựa game Call of Duty Warzone.

Lưu ý: Tránh nhầm lẫn Call of Duty Warzone và Call of Duty: Modern Warfare, bạn không cần phải tốn 40 USD để mua Call of Duty: Modern Warfare để trải nghiệm Warzone. Đây là phiên bản riêng hoàn toàn miễn phí.

- Nếu ứng dụng bị lỗi và không cài đặt game, bạn hãy truy cập vào trang web sau và tải bản cài đặt Call of Duty Warzone: https://us.shop.battle.net/en-us/product/call-of-duty-warzone

- Khi chạy bản cài vừa tải ở trên, Battle.net sẽ tự động cập nhật và bắt đầu tiến trình cài đặt.

- Nếu đã sở hữu Call of Duty: Modern Warfare, bạn sẽ cần tải thêm khoảng 20GB để trải nghiệm Warzone, nếu chưa sở hữu tựa game kể trên, bạn sẽ phải tải về khoảng 85GB.