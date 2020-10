So sánh Genshin Impact và The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ngoài việc Genshin Impact khai mở server trên 4 nền tảng: PS4, Android, iOS và PC, đây là một bước đột phá lớn và rất “chịu chơi” đến từ Mihoyo thì game còn hỗ trợ đa ngôn ngữ trong đó có cả tiếng Việt mặc dù dịch theo đúng chuẩn “chị Google” nhưng game thủ cũng có thể hiểu và trải nghiệm game. GenShin Impact sẽ mang đến cho người một thế giới rộng lớn kèm theo đó là một cốt truyện phiêu lưu giả tưởng đậm chất sử thi.

Lấy bối cảnh là thế giới mở nên yếu tố phiêu lưu mạo hiểm của game được đưa lên một tầm cao mới khi mà người chơi không phải quá phụ thuộc vào việc cày cuốc hoặc làm nhiệm vụ, người chơi có thể ngao du sơn thuỷ theo ý thích của mình hoặc chỉ tập trung khám phá thế giới xung quanh cùng các kĩ năng sống thú vị…chỉ có một hạn chế duy nhất là: bạn đủ mạnh để ngao du, hành hiệp giang hồ hay không?

Với đồ hoạ đỉnh cao của game thì việc phiêu lưu trong thế giới mở rộng lớn không bao giờ làm nhàm chán và cẩn thận kẻo bạn sẽ “té núi” và “vô tình lượm được bí kíp” với vô vàn vị trí, nhiệm vụ ẩn trên bản đồ. Nếu bạn cảm thấy phiêu lưu một mình quá nhàm chán thì bạn có thể tham gia vào các “thế giới” của người chơi khác hoặc mời người chơi khác vào “thế giới” của mình. Một thế giới tối đa có 4 người chơi cùng phiêu lưu mạo hiểm.

Với việc người chơi có thể chuẩn bị 4 tướng để ra trận và mỗi lần ra trận sẽ là 1 tướng, có thể thay đổi tướng trong quá trình chiến đấu và mỗi tướng là một thuộc tính khác nhau trong tất cả 7 thuộc tính thì cách chơi của những người chơi khác nhau sẽ trở nên rất đa dạng, phong phú và cũng biến GenShin Impact trở nên “hard core”.

Trong suốt giai đoạn từ beta test đến ra mắt chính thức thì GenShin Impace luôn được so sánh với The Legend of Zelda : Breath of the Wild, liệu điều đó có đúng? Và tại sao lại có sự so sánh này.

Đầu tiên có thể kể đến đặc điểm đầu tiên giống nhau của 2 game đều là game thế giới mở và có nền đồ hoạ khá tương đồng nhau.

Tiếp theo có thể kể đến là những màn bay lượn huyền thoại. The Legend of Zelda: Breath of the Wild khi vừa ra mắt đã rất nổi tiếng với màn trình diễn một lần bay lượn từ đầu bản đồ đến cuối bản đồ của một game thủ. Và trong Genshin Impact mặc dù vẫn chưa có ai làm được chuyện đó nhưng dấu ấn bay lượn đã in sâu vào tiềm thức của các fan hâm mộ.

Việc Genshin Impact cho phép thử nghiệm vào tháng 01/2020 ngay sau khi thành công vang dội của The Legend of Zelda: Breath of the Wild làm người ta liên tưởng ngay đến việc hai game này giống nhau. Nhưng liệu GenShin Impact thật sự chỉ lấy nguồn cảm hứng từ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ? Theo nhận định của tác giả thì Genshin Impact lấy nguồn cảm hứng từ rất nhiều tựa game khác nhau và trong đó điểm tương đồng rất nhiều không thể không kể đến Tales of zestiria

Đầu tiên, hãy cùng nói về hai nhân vật chính, ngoài việc áo choàng của hai nhân vật chính có nét tương đồng với nhau nếu nhìn từ phía sau, thì xuất thân của hai nhân vật chính khi được giới thiệu trong game là đều đến từ “Altar” (ý nghĩa là vùng đất linh thiên của các tiên nhân). Nhân vật phụ nữ đầu tiên xuất hiện dẫn dắt cốt truyện là một “Knight” (Hiệp sĩ). Và vô tình thay cốt truyện của Tales of zestiria cũng liên quan đến việc các nguyên tố đang hỗn loạn cần có sự điều chỉnh cũng gần tương đồng với việc đi tìm hiểu 7 nguyên tố trong Genshin Impact.

Bên cạnh việc, tông màu 2 game cũng giống nhau thì hệ thống chiến đấu cũng giống nhau có thể chọn đội hình ra trận và thay đổi người chiến đấu giữa trận, mỗi nhân vật sẽ sở hữu một thuộc tính khác nhau. Tuy nhiên Tales of zestiria là game Offline nên không có hệ thống nhân vật đồ sộ như của Genshin Impact.