Công ty phát triển game của Pháp Ubisoft vừa tiết lộ kế hoạch tổ chức giải đấu quốc tế Rainbow Six World Cup.

Overhit là game mobile do Nat Games phát triển và được Nexon trả giá tới 13 triệu USD (tương đương khoảng 300 tỉ đồng) để giành quyền phát hành trên toàn thế giới . Tuy nhiên, trò chơi sắp bị Nexon khai tử ngay tại Hàn Quốc.

Đúng như những tin đồn và thông tin rò rỉ trước đó, Prince Of Persia : The Sand Of Time đã được làm mới hoàn toàn (Remake) và ra mắt vào đầu năm sau.