Activision Blizzard có kế hoạch đem các game khủng lên di động

Điều này càng hợp lý hơn khi Call of Duty: Mobile đã vượt qua 300 triệu lượt tải xuống trong vòng một năm. Tại cuộc họp về thu nhập quý 3 của công ty, chủ tịch Activision Blizzard và COO Daniel Alegre cho biết việc mang các tựa game của Activision lên hàng tỷ thiết bị di động sẽ mang đến cơ hội rất lớn cho công ty.

Trên thực tế, Activision Blizzard đã kiếm được gần 34% trong tổng doanh thu 1,95 tỷ USD từ game di động. Hiện tại họ đang phát triển Diablo và Diablo Immortal cho nền tảng di động và sẽ sớm bước vào thử nghiệm rộng rãi. Tựa game battle royale, Call of Duty: Warzone đang được thực hiện và chủ tịch Rob Kostich của Activision đã nói rằng Activision tìm kiếm một cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách giữa trải nghiệm di động với các nền tảng console và PC bao gồm Warzone. Đồng thời tựa game Crash Bandicoot: on the Run đang được phát triển bởi King cho bản phát hành vào mùa xuân năm 2021 cho nền tảng di động.