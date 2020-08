Diablo: những điều bạn chưa từng biết về Deckard Cain

“Hãy ở lại một chút và lắng nghe”. Những game thủ Diablo khi đọc câu đó sẽ nhớ ngay đến học giả Deckard Cain, có lẽ ông già tốt bụng này trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ nhất trong tựa game nhập vai đình đám của Blizzard. Deckard Cain là một học giả liên tục giúp đỡ những người chơi trong game và luôn cung cấp kiến thức bất cứ khi nào họ cần.

Deckard Cain đóng vai trò quan trọng trong vũ trụ và truyền thuyết của Diablo. Dưới đây là những điều bạn có thể chưa biết về nhân vật này.

1. Tên của Deckard Cain được đặt từ một cuộc thi

Những game thủ yêu thích Diablo có thể sẽ bị cuốn hút với bối cảnh tối tăm độc đáo, nghiệt ngã, thế giới của kiếm và ma thuật. Như vậy, game thủ đã biết Diablo sử dụng những cái tên và khái niệm ám chỉ các khái niệm trong các truyền thuyết thần bí và giả tưởng thời trung cổ. Điều thú vị là nhóm sản xuất game của Blizzard không đặt tên cho nhân vật Deckard Cain.

Blizzard đã sử dụng cái tên Deckard Cain từ kết quả của một cuộc thi do tạp chí PC Gamer đã phát động cuộc thi trong đó người thắng cuộc không sẽ nhận được game miễn phí và một bức tượng Diablo. Hơn nữa, tên của người đó sẽ được đặt cho nhân vật trong game Diablo.

Sau đó nhà sản xuất của Diablo - Bill Roper đã viết một lá thư cho Deckard Cain Elder để chúc mừng anh ta đã chiến thắng cuộc thi trên tạp chí PC Gamer theo đó nhân vật "già làng" ở trung tâm Tristam sẽ mang tên anh ta.

2. Cain không thuộc Horadrim

Mặc dù được tuyên bố là "người cuối cùng của hội Horadrim" tuy nhiên Cain đã không thực sự thuộc về Horadrim. Nói đúng hơn, chính là mẹ của ông ta - Aderes Cain vốn từng là một trong những thành viên cuối cùng của Hội. Do đó, Aderes kể cho Cain nghe những câu chuyện về lịch sử của Order và cách họ chiến đấu với ác ma Prime, khiến Cain không tin.

Tuy nhiên Cain biết về Horadrim nhờ những cuốn sách và lời kể của mẹ tại một thời điểm nào đó ông ta sẽ coi mình là "một trong những Horadrim cuối cùng". Thật không may, Cain chỉ bắt đầu coi trọng những lời dạy của mẹ mình hơn khi xảy ra những bi kịch của Tristram.

3. Cain huấn luyện chiến binh

Bối cảnh của phần Diablo đầu tiên diễn ra ở Tristram, nơi một nhóm nhà thám hiểm sẽ đi xuống bên dưới nhà thờ của Tristram để chiến đấu chống lại cái ác đang hoành hành thị trấn. Điều thú vị là Cain có mối quan hệ đặc biệt với một trong những nhà thám hiểm đó là chiến binh Aidan.

Trên thực tế, Aidan hóa ra không phải là một chiến binh bình thường mà là một Hoàng tử được tôn trọng ở Tristram. Cha của Aidan - Leoric sẽ trở thành người cai trị Vương quốc Khanduras. Và không may cho Aidan, chính anh trai của anh ta là Albrecht là vật chủ của Diablo trong phần đầu tiên.

Cain từng là gia sư của Aidan, coi anh như con ruột của mình mặc cho chàng trai trẻ tự ái. Cain cũng là người đầu tiên nhận thấy những "thay đổi" trong Aidan sau khi anh ta đâm hòn đá linh hồn của Diablo vào trán - một hành động dẫn đến các sự kiện của Diablo 2.

4. Cain giao thiệp rộng

Là một học giả, không nghi ngờ gì khi Cain đã thu được nhiều kiến thức từ tài liệu và sách vở nghiên cứu, tuy nhiên Cain có được kiến thức về những chủ đề bí ẩn hơn từ những người mà ông ta tương tác. Phù thủy Adria từng là một trong những người như vậy, với sự hiện diện của cô ấy ở Tristram trong Diablo vừa là sự cứu rỗi đồng thời vừa bí ẩn đối với các nhà thám hiểm cũng như Cain.

Adria đã bán các vật phẩm ma thuật cho các nhà thám hiểm khiến dân làng thất vọng. Người dân thị trấn trở nên cảnh giác với Adria do kiến thức thần bí và việc sở hữu các dụng cụ ma thuật của cô. Tuy nhiên, Cain đã nhân cơ hội này để trao đổi kiến thức với phù thủy. Cain chia sẻ kiến thức về về Zoltun Kulle, Horadrim và các môn lịch sử khác trong khi Adria chia sẻ kiến thức của cô ấy về “quỷ học".

Như vậy, những gì game thủ biết về cuộc chiến tội lỗi, đức tin Zakarum, cuộc chiến gia tộc pháp sư và Horadrim từ Cain có thể đã được Cain thu thập từ cuộc trao đổi này.

5. Cốt truyện của Cain đã được làm lại

Trong The Awakening game thủ được trải nghiệm Dungeons & Dragons cao cấp theo phong cách Diablo, trong phần này năm sinh của Cain được ghi là 1213 tuy nhiên trong Book of Tyrael đã điều chỉnh lại thành 1202. Ngoài ra, trong The Order sử dụng cả năm 1202 và 1213 là năm sinh của Cain.

Tuy nhiên nhiều thay đổi hơn nằm ở mối quan hệ của Cain với Horadrim. Trong Diablo 3 có nhiều tin đồn cho rằng Cain đã hoạt động cho Horadrim tuy nhiên The Order đã chỉnh sửa cốt truyện lại thành chỉ có mẹ của Cain là thực sự hoạt động ở hội.

6. Cain đã phải ra đi

Deckard Cain từng là một trong những nhân vật quan trọng trong game, không nghi ngờ gì việc các game thủ sẽ gắn bó với vị học giả già tốt bụng. Đáng buồn thay, cái chết của ông ta trong tay Maghda trong Diablo 3 đã khiến game thủ kết thúc cuộc hành trình của họ với tư cách là Nephalem. Thật không may, có vẻ như cái chết của Deckard Cain là cần thiết để thúc đẩy cốt truyện tiếp tục.

Hơn nữa, theo Blizzard, động thái này trong câu chuyện mang ý nghĩa rằng một số bi kịch trong suốt phần còn lại của câu chuyện có thể đã được ngăn chặn nếu Deckard Cain sống sót sau cuộc chạm trán chết người đó. Tuy nhiên động thái loại bỏ Deckard Cain khỏi cốt truyện sắp xảy ra, vì Adria và Tyrael đã đóng vai trò cố vấn trong suốt trò chơi.

7. Cain tin vào thế giới bên kia

Một điều thú vị khác về quan điểm sống của Deckard Cain là ông ấy tin vào thế giới bên kia. Điều thú vị là tầm nhìn của Deckard Cain về thế giới bên kia nằm ngoài ý tưởng về Thiên đường và Địa ngục. Ông tin rằng nhân loại tiềm ẩn khả năng bị ảnh hưởng bởi lực lượng thiện và ác, nên có một số khả năng nhân loại vẫn có "bản chất" của tổ tiên Nephalem của họ.

Hơn nữa, Deckard Cain tự hỏi rằng có khi nào nhân loại có năng lực trở thành “một cái gì đó lớn hơn" thay vì chỉ là một công cụ cho Lực lượng Ánh sáng và Bóng tối.

8. Cain có công bảo vệ loài người

Trong truyền thuyết Diablo, con người hóa ra là hậu duệ của Nephalem - con lai giữa thiên thần và ác quỷ Inarius và Lilith. Sự liên kết của Inarius và Lilith cuối cùng sẽ tạo ra một Thánh địa, một khu vực được cho là "trung lập" khác xa cuộc chiến giữa Lực lượng Ánh sáng và Bóng tối.

Thật không may, do bản chất của loài người, ngay cả Thiên thần cũng không nghĩ rằng loài người đáng được bảo vệ. Chính vì sự hoài nghi này mà Tyrael - Tổng lãnh thiên thần công lý đã quyết định bảo vệ nhân loại. Rất may, hành động của Deckard Cain thực sự đã chứng minh giá trị của con người đối với Thiên thần. Trong The Order, Auriel - Tổng lãnh thiên thần hy vọng đã chỉ ra ý chí và sự cống hiến của Deckard Cain trong việc giúp đỡ nhân loại chống lại lực lượng ác ma đã chứng minh giá trị của con người đối với cô ấy.

Còn những điều nào bạn đã biết về Deckard Cain trong Diablo? Hãy chia sẻ tại phần bình luận nhé!