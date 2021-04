Được thiết kế với cấu trúc gameplay MMORPG (game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi), dự án Lord of the Rings của gã khổng lồ Amazon được đánh giá là game chuyển thể thiên sử thi Chúa Nhẫn tham vọng, bài bản nhất. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm (vốn chỉ là giai đoạn "khơi động" đối với một dự án game online) kể từ thời điểm công bố 2019, Lord of the Rings đã chính thức bị hủy bỏ.

Thông tin này đã được xác nhận chính thức từ Amazon Game Studios (đơn vị phụ trách mảng game của Amazon) và Athlon Games (Leyou) - hai đơn vị đồng phát triển trò chơi. Theo chia sẻ từ đại diện Amazon với The Verge, nguyên nhân khiến Lord of the Rings bị hủy bỏ chủ yếu đến từ việc Leyou (chủ sở hữu Athlon Games) sau khi về mái nhà Tencent, đã không thể thương thảo về việc tiếp tục duy trì dự án Lord of the Rings . Thiếu đi đội ngũ cùng sát cánh, Amazon Game Studios cũng đi đến quyết định hủy bỏ dự án.