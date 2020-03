Black Desert Mobile tiếp tục ra mắt nhân vật mới ở bản quốc tế

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu trong bài viết trước, 'bom tấn" Black Desert Mobile đã mở cửa chính thức tại Hàn Quốc vào cuối tháng 2.2018, sau đó cũng đã mở rộng thị trường phát hành và đạt được nhiều thành công tại các khu vực như Đài Loan, Nhật Bản,... trò chơi cũng đã chính thức cho ra mắt phiên bản quốc tế từ ngày 11.12.2019. Trong bản update cuối tháng 3.2020 này, Black Desert Mobile phiên bản quốc tế đã cho ra mắt nhân vật thứ 7 trong trò chơi là Dark Knight, ngoài ra, còn có một số tính năng hấp dẫn như Auto-Quest và Tower Of Trials.

Dark Knight là thành viên của Vedir, một nhóm tinh linh có khả năng chuyển hóa sức mạnh của tự nhiên thành năng lượng bóng tối, thứ giúp họ tăng cường sức mạnh và vẻ đẹp của bản thân. Dark Knight là lớp nhân vật thiên về tấn công cận chiến với vũ khí là một thanh kiếm dài mang tên Kriegsmesser. Ở phiên bản quốc tế, Dark Knight có thể Ascension lên thành Void Knight sau khi đạt tới cấp độ 60. Trong năm nay, khi các máy chủ quốc tế cập nhật tính năng Awaken, người chơi Dark Knight còn có thể nâng cấp lên Darkness với vũ khí hoàn toàn mới.

Bản update này cũng mang đến tính năng được game thủ cực kỳ mong chờ là Auto-Quest. Tính năng này cho phép tự động làm nhiệm vụ chính tuyến cho các nhân vật mới tạo trong tài khoản tới nhiệm vụ cao nhất mà một nhân vật trong tài khoản đó từng hoàn thành. Tuy nhiên, ở bản quốc tế, tính năng này vẫn yêu cầu game thủ phải tự hoàn thành một số nhiệm vụ chứ không hỗ trợ "full" như bản Hàn Quốc.

Tower of Trials cũng là một tính năng khá thú vị giúp người chơi Black Desert Mobile có thể tận dụng để luyện cấp cho nhân vật phụ và kiếm thêm tài nguyên cho nhân vật chính. Tower of Trials mở cửa mỗi ngày một lần và một lần cho phép tối đa 2 nhân vật (đạt cấp 45 trở lên) tham gia. Phần thưởng khi tham gia Tower of Trials là điểm kinh nghiệm cho các nhân vật trực tiếp tham gia và các vật phẩm thưởng khi vượt qua các tầng, vượt tầng càng cao thì phần thưởng càng lớn.