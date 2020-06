Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn sắp có phiên bản game di động

Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn là một thiên anh hùng ca dưới dạng tiểu thuyết, được viết bởi tác giả JRR Tolkien, sau này đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên vô cùng nổi tiếng. Phiên bản phim là series gồm 3 bộ theo phong cách phiêu lưu giả tưởng mang tính sử thi của đạo diễn Peter Jackson, dựa trên cuốn tiểu thuyết nói trên. Các bộ phim bao gồm: The Fellowship of the Ring (năm 2001), The Two Towers (năm 2002) và The Return of the King (năm 2003).

Trong bối cảnh rất nhiều tác phẩm truyện/phim nổi tiếng được chuyển thể thành game và gặt hái nhiều thành công, thì mới đây, NetEase - nhà sản xuất game hàng đầu Trung Quốc - đã thông báo về việc ký kết hợp tác cùng Warner Bros để phát triển một sản phẩm di động dựa theo series Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn có tên gọi chính thức là The Lord of the Rings: Rise to War. Game mobile này sẽ sử dụng hầu hết các chất liệu tạo nên thành công của "chúa nhẫn", bao gồm các nhân vật và những địa điểm giả tưởng trong series phim để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi.

Hiện tại, NetEase vẫn chưa hé lộ quá nhiều thông tin về dự án này, tuy nhiên với các thành công đã đạt được trước đó cùng các sản phẩm chuyển thể, game thủ hẳn là có thể tin tưởng vào "tay nghề" của nhà sản xuất này với dự án "chúa nhẫn" trên di động.