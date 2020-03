Đoạn teaser công bố dự án phim The Last Of Us

The Last Of Us là thương hiệu rất nổi tiếng của hệ máy chơi PlayStation, nhận được đánh giá rất cao của giới chuyên môn lẫn cộng đồng game thủ. Ở thời điểm hiện tại, The Last Of Us được nhìn nhận rộng rãi là một trong những tựa game hay nhất mọi thời đại. Trong đó, cốt truyện, chiều sâu nhât vật và thế giới viễn tưởng hậu tận thế của game là những yếu tố được đánh giá cao nhất. Phần hai của The Last Of Us đang cái tên rất được mong đợi trong năm 2020.