DC Battle Arena bị chê 'tơi tả' ngay lần thử nghiệm đầu tiên

DC Battle Arena là game di động với lối chơi hành động thời gian thực lấy chủ đề siêu anh hùng dựa theo DC Comics, trò chơi được phát triển bởi studio Electrical Soul BBQ hợp tác với DC. DC Battle Arena đã mở một đợt thử nghiệm cách đây chưa lâu và kết thúc vào ngày 7.7 vừa qua để thu thập ý kiến game thủ, tuy nhiên đợt beta test này khá "fail" khi nhận về nhiều đánh giá tiêu cực từ cộng đồng.

Bước vào thế giới siêu anh hùng của DC Battle Arena, người chơi sẽ gia nhập vào một đấu trường và được chiến đấu với những người chơi khác trong đó. Game thủ có thể lựa chọn các siêu anh hùng để xuất chiến như Superman, Batman,... mỗi siêu anh hùng sẽ sở hữu những kỹ năng chiến đấu khác nhau.

Mặc dù nghe khá hấp dẫn như vậy, nhưng khi thực sự chơi DC Battle Arena, người chơi đa phần sẽ thất vọng "ngã ngửa" với nền đồ họa chibi đơn giản - trong khi nhiều game cùng đề tài siêu anh hùng đã cải tiến đồ họa 3D vô cùng chất lượng. Với thiết kế đồ họa như vậy, những pha "đánh đấm" trong DC Battle Arena cũng diễn ra theo cách khá "nhạt" với bộ kỹ năng 3 chiêu thức đơn giản cho mỗi tướng, không thể hiện được bất cứ sự uy lực nào của các siêu anh hùng.

Bên cạnh đó, dù đã cố gắng nhồi nhét vào game các mode đấu khác như tiêu diệt ghi điểm, cướp cờ, chiếm điểm,... để tăng thêm sự đa dạng trong lối chơi, thế nhưng lối chơi của DC Battle Arena vẫn bị đánh giá là không thực sự có chiều sâu khi so sánh với các sản phẩm khác cùng đề tài. Dù sao đi nữa, trò chơi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển thêm, do đó người chơi vẫn còn có thể hi vọng vào những sự thay đổi của DC Battle Arena trong thời gian sắp tới.