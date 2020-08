Dòng game huyền thoại Prince Of Persia sắp 'hồi sinh' ?

Sau thành công của tựa game Karateka, nhà làm game Jordan Mechner đã bắt tay thực hiện Prince of Persia (1989) và đưa tựa game này trở thành huyền thoại. Prince Of Persia chinh phục người chơi vì những màn giải đố và phiêu lưu đầy ấn tượng, quan trọng hơn hết, trò chơi còn vẽ nên cả thế giới "nghìn lẻ một đêm" quyến rũ và không trùng lặp với các tựa game khác cùng thời đại. Phiên bản Prince Of Persia này được xem là một trong những tựa game vĩ đại nhất mọi thời, và đã khai sinh thêm hai phiên bản The Shadow and the Flame và Prince of Persia 3D.

Dòng game Prince Of Persia đã trải qua một cuộc cách mạng vào năm 2003, khi Dòng game Prince Of Persia đã trải qua một cuộc cách mạng vào năm 2003, khi Ubisoft giữ quyền phát triển và phát hành dòng game này. Phiên bản đầu tiên Prince of Persia: The Sands of Time là một cú hích thật sự ở thời điểm đó, nhận được điểm số rất cao từ giới chuyên môn và tiêu thụ được đến 14 triệu bản (tính đến năm 2014). Sau phiên bản này, hai phần kế tiếp Warrior Within và The Two Thrones đều được đón nhận tốt, hoàn tất bộ ba Prince Of Persia kỷ nguyên mới.

Dù vậy, Prince Of Persia đã không còn giữ được phong độ và bắt đầu xuống dốc, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Ubisoft phải ưu tiên cho những dự án tiềm năng hơn - mà Assassin's Creed là một trong số đó. Trớ trêu ở chỗ Assassin's Creed ban đầu chỉ là một tựa game "ăn theo" Prince Of Persia, không thể ngờ rằng, dòng game này trở thành tài sản lớn nhất của Ubisoft nhiều năm về sau và góp phần "khai tử" chính Prince Of Persia.

Tuy nhiên có vẻ như Prince Of Persia đã sắp được Tuy nhiên có vẻ như Prince Of Persia đã sắp được Remake (làm lại hoàn toàn mới, chỉ sử dụng cốt truyện, tuyến nhân vật và các chất liệu cũ) dựa trên những tin đồn và chuyển động gần đây của Ubisoft. Vào rạng sáng nay, một cửa hàng bán lẻ đã vô tình làm hé lộ phiên bản Prince Of Persia dành cho PS4 và Nintendo Switch, dĩ nhiên thông tin này đã bị gỡ bỏ ngay sau đó, nhưng cũng đủ trở thành "giọt nước tràn ly" khiến những lời đồn đoán về Prince Of Persia bùng lên.

Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, Prince Of Persia Remake sẽ được Ubisoft công bổ trong buổi Ubisoft Forward tiếp theo và ra mắt đâu đó trong quãng thời gian cuối 2020, đầu 2021. Tuy nhiên, phiên bản nào sẽ được Remake (hoặc cả ba phần) vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.