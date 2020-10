EVE Online lập kỷ lục trận PvP lớn nhất trong lịch sử

Trong EVE Online, các gia tộc và liên minh khác nhau đã chiến đấu với nhau để giành lãnh thổ, tài nguyên, và chiến tranh đã được các game thủ đưa lên một tầm cao mới. Bốn năm trước, một trong những cuộc xung đột quan trọng nhất trong lịch sử của EVE được biết đến với tên gọi World War Bee, The Casino War, hay The Northern War, đã kết thúc. Tuy nhiên, một phần là hệ quả của cuộc chiến đó, và một phần là từ sự oán giận âm ỉ kéo dài giữa các game thủ đứng top, một cuộc chiến mới đã bắt đầu cách đây không lâu và nó vừa đạt được một cột mốc lớn.

Cuộc xung đột được gọi là Chiến tranh thế giới Bee 2 xảy ra giữa hai liên minh. Goonswarm's Imperium là một trong những phe quan trọng nhất trong lịch sử EVE Online được lãnh đạo bởi Alex "The Mittani" Gianturco. PAPI là một liên minh của các nhóm hùng mạnh do Villy, do một cựu thành viên và chỉ huy hạm đội của Gianturco lãnh đạo. Cuối tuần qua, PAPI đã phá huỷ lãnh thổ Delve của Imperium. Trận chiến này là một trận PVP lớn nhất từng xảy ra trong thế giới game cho đến thời điểm này.