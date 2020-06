Fan Summoners War 'ăn lớn' mừng sinh nhật 6 tuổi

Đầu tiên phải kể đến sự kiện đáng chú ý nhất với tên gọi Bảng May Mắn Huyền ThoạiTại đây, những nhà hiệu triệu Summoners War phải thu thập điểm từ việc làm các nhiệm vụ, sau đó dùng điểm thu được để mở các ô ngẫu nhiên trong một bảng may mắn gồm 36 ô. Qua đó, người chơi sẽ có cơ hội nhận các phần thưởng hấp dẫn tới 108 lần tùy vào vận may của mình.

Đặc biệt là phần thưởng mà bất cứ game thủ Summoners War nào cũng khát khao được sở hữu, đó là cuộn Bí Kíp Hệ Huyền Thoại (một bí kíp với mỗi hệ Thủy, Hỏa, Phong). Vì tỷ lệ để thu được quái thú 4-5 sao thông qua hiệu triệu ngẫu nhiên trong Summoners War là khá thấp, cơ hội nắm trong tay cuộn Bí Kíp Hệ Huyền Thoại có thể giúp người chơi chắc chắn thu được quái thú 4-5 sao chắc chắn sẽ là điều mà không một nhà hiệu triệu chân chính nào muốn bị bỏ lỡ cả.

Một sự kiện lớn nữa cũng rất được game thủ mong chờ là Ba Hỗ Trợ Nâng Cấp Ấn Thạch. Với sự kiện này, người chơi có thể nhận được Đá Nâng Cấp khi đăng nhập hàng ngày và nâng cấp lên tới Ấn Thạch +6 hoàn toàn miễn phí. Chưa hết, ở một sự kiện hữu dụng khác nhằm hỗ trợ cường hóa sức mạnh các quái thú, người chơi còn có thể nhận được gấp đôi lượng Tinh Thể khi tiến vào Hầm Ngục Rãnh Quỷ. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Summoners War tại đây

Nhân dịp sinh nhật 6 tuổi của "con cưng", Com2us đã tung ra hàng loạt sự kiện mang tên Ngày Hạnh Phúc. Sự kiện này bao gồm 6 sự kiện lớn với rất nhiều đặc lợi hấp dẫn dành cho người chơi. Chuỗi sự kiện này sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày 05.07.