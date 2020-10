Game thủ Call of Duty: Black Ops Cold War 'cô lập' nền tảng PC

FPS (bắn súng thời gian thực) là một trong những thể loại game đòi hỏi kỹ năng và tính cạnh tranh rất cao, đặc biệt là ở những chế độ chơi mạng căng thẳng như Battle Royale . Cũng chính vì tính chất này, FPS trở thành ưu tiên tấn công hàng đầu của những kẻ sử dụng phần mềm gian lận (hack/cheat). Mới đây, Call of Duty: Black Ops Cold War cũng phải đối diện với vấn nạn này - đáng chú ý là trò chơi hiện vẫn chỉ mới còn ở giai đoạn thử nghiệm.

Từ Rainbow Six Siege, CSGO, PUBG, Apex Legends cho tới chính phiên bản "anh em" là Call of Duty Warzone đều đã và đang đối diện hàng ngày với nạn hack/cheat. Dù các nhà phát hành game đã thử áp dụng nhiều biện pháp, cấm cửa hàng triệu tài khoản gian lận mỗi năm,... thì vẫn có không ít game thủ chọn con đường "hắc đạo". Theo phản ánh của game thủ Call of Duty: Black Ops Cold War, ngay trong giai đoạn thử nghiệm họ đã ghi nhận không ít game thủ sử dụng aimbot (hỗ trợ ngắm bắn cực kỳ chính xác), hoặc phần mềm nhìn xuyên vật thể để chiếm lợi thế.