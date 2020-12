GTA 5 tiếp tục nằm trong top bán chạy nhất trên Steam trong năm 2020

Tromg hạng mục Top Sellers (bán chạy nhất), các tựa game hàng đầu trên nền trang Steam chính là Playerunknown's Battlegrounds, Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us, Cyberpunk 2077 , Doom Eternal, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six: Siege, Destiny 2, GTA 5, Dota 2, và Counter-Strike: Global Offensive. Trong đó, GTA 5, Dota 2, và Counter-Strike: Global Offensive là những game giữ vững phong độ nhất, luôn nằm trong top bán chạy của Steam kể từ khi nền tảng này bắt đầu thống kê số liệu từ năm 2016.

Trong hạng mục Most Played (thu hút nhiều người chơi nhất trên Steam), GTA 5 lại một lần nữa góp mặt. Những cái tên nổi bật bên cạnh GTA 5 có thể kể đến Among Us, Dota 2, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Terraria, Life is Strange 2, Monster Hunter World, Playerunknown's Battlegrounds, Mount & Blade 2: Bannerlord và Counter-Strike: Global Offensive.