Hearthstone: Tất cả những gì bạn cần biết về bản mở rộng Scholomance Academy

Được giới thiệu lần đầu từ năm 2017, hiện tại Game Of Thrones: Winter Is Coming - sản phẩm di động dựa theo series phim Game Of Thrones nổi tiếng - đã ấn định ngày ra mắt tại các khu vực Đông Nam Á, Đài Loan, Ma Cao, Hàn Quốc , Nhật Bản,... và đặc biệt là sẽ có phiên bản tiếng Việt trong game.