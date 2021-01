Knights Of The Old Republic trở lại, nhưng không phải do BioWare phát triển

Star Wars: Knights of the Old Republic là một trong những tựa game lấy đề tài Star Wars xuất sắc nhất mọi thời đại, nếu không muốn nói là tượng đài của dòng game RPG phương Tây. Trò chơi này phát hành lần đầu vào năm 2003 dưới bàn tay phát triển của BioWare - trước thời điểm Studio này gia nhập mái nhà EA và bắt đầu cú trượt dốc không phanh

Ca ba phiên bản của Star Wars: Knights of the Old Republic đều được đánh giá cao về cốt truyện, chiều sâu nhân vật và gameplay mang lại nhiều sự lựa chọn cho game thủ. Trò chơi khai thác chủ đề Thiện/Ác quen thuộc của vũ trụ Star Wars, nhưng cũng mang đến những hướng tiếp cận và góc nhìn hoàn toàn mới mà không phải lệ thuộc, "ăn theo" các bộ phim nguyên tác một cách quá nặng nề.

Mới đây, nhiều trang tin đã đồng loạt đăng tải thông tin Knights of the Old Republic sẽ sớm trở lại trong tương lai không xa, nhưng không còn nằm dưới quyền phát triển của "cha đẻ" BioWare - hay nói một cách khái quát hơn là EA. Thông tin này rò rỉ đúng thời điểm giữa EA và thương hiệu Star Wars đã không còn "cơm lành canh ngọt", khi Disney tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nhà phát triển game khác (mà Ubisoft là một ví dụ).

Đây có thể xem là một tin vui đối với cộng đồng game thủ, sau bao nhiêu năm trông ngóng sự trở lại của Knights of the Old Republic. Ngoài ra, việc BioWare không còn nhúng tay vào việc phát triển game có thể xem là một tín hiệu tốt, bởi Studio này đã không còn là chính mình từ nhiều năm qua.