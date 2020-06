LMHT: Một vài nhân vật trong Legends of Runeterra sẽ là tướng mới trong LMHT

Với số lượng lớn nhân vật mới này, đã có nhiều fan hâm mộ đặt câu hỏi rằng liệu họ có xuất hiện trong LMHT hay không? Và mới đây Riot Games đã xác nhận rằng sẽ có một vài nhân vật trong Legends of Runeterra sẽ xuất hiện trong LMHT với vai trò là tướng mới.

Legends of Runeterra là tựa game thu thập thẻ bài mà Riot Games đã giới thiệu vào đầu năm nay. Ngoài việc giới thiệu những nhân vật sẵn có trong game LMHT, tựa game này còn giới thiệu hàng tá nhân vật mới tại thế giới rộng lớn Runeterra.

Thông tin này đến từ một nhân viên phát triển Riot Games trụ sở tại Nga có tên Alexey “Nitraka” Podgoretsky. Nitraka là người tổ chức các buổi thảo luận Q&A (Tạm dịch: Hỏi và Trả Lời) trên diễn đàn VK.com.

Anh nói: “Sẽ sớm thôi, các bạn sẽ thấy một vài nhân vật trong Legends of Runeterra xuất hiện tại LMHT". Tuy nhiên anh vẫn không nói thời gian cụ thể khi nào kế hoạch này sẽ chính thức cập bến LMHT. Dù vậy, fan hâm mộ vẫn đang bàn luận khá sôi nổi về việc ai sẽ là nhân vật xuất hiện trong game.

Hiện tại có một vài người dự đoán một vài cái tên sau đây sẽ được chuyển sang LMHT. Đầu tiên là Yone, người anh đã mất của Yasuo và đã được tái sinh trong tựa game thu thập thẻ bài của Riot. Trước đó, nhân vật này được quảng cáo là một trong những người có thể làm cầu nối giữa 2 tựa game LMHT và Legends of Runeterra. Mới đây, Riot đã hé lộ về một nhân vật có mặt nạ kì bí đã trở về từ cõi chết. Liệu đây có phải điều báo hiệu Yone sắp có mặt trong đấu trường công lý?

Tiếp theo đó là Cithria xứ Cloudfield, 1 vùng đất nằm tít dưới phía đông Demacia, phía nam dãy Greenfang. Cô thuộc lực lượng Dauntless Vanguard, đây là 1 trong các lực lượng tinh nhuệ nhất của Demacia được dẫn dắt bởi chính Garen.

Dù mới chỉ là tân binh nhưng Cithria đã thể hiện được lòng quả cảm và trái tim nhân ái của mình. Đồng thời cô cũng lập công lớn khi hộ tống thành công sứ giả của nước láng giềng đồng thời ngăn chặn bạo động ở Meltridge mà không có thương vong. Sau này cô được tôn danh là Cithria the Bold (Tạm dịch: Cithria Dũng Cảm).

Ngoài ra còn có một vài nhân vật khác cũng được dự đoán rằng sẽ được chuyển sang LMHT như Scarmother Vrynna - thủ lĩnh của Freljord, Kato the Arm & Shiraza the Blade và Jae Medarda. Mỗi nhân vật đề được khắc họa khá ấn tượng trong Legends of Runeterra và được rất nhiều người ưa thích.