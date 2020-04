Nhiều game thủ Call of Duty: Warzone trên Console tẩy chay cộng đồng PC

Tính đến thời điểm hiện tại, Infinity Ward (đơn vị trực tiếp phát triển, vận hành trò chơi của Activision Blizzard) đã cấm đến 70.000 tài khoản có biểu hiện sử dụng phần mềm gian lận trong Call of Duty: Warzone. Tuy nhiên, chừng đó dường như vẫn là chưa đủ để xoa dịu cộng đồng game thủ của trò chơi này.

Cụ thể, mới đây nhiều game thủ Call of Duty: Warzone trên hai nền tảng Console là PS4 và Xbox One đã kêu gọi cùng tắt tính năng Cross-play (cho phép cả ba nền tảng PC, PS4, Xbox One cùng tham gia một ván đấu), nhằm tránh chạm mắt với những kẻ gian lận trên nền tảng PC. Do đặc thù về bảo mật và hệ điều hành, việc sử dụng phần mềm gian lận trên PS4 và Xbox One gần như là điều không thể xảy ra.