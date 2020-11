PlayStation 5 ra mắt hôm nay tại đền thờ Kanda Shrine

Hóa ra, lý do Sony sử dụng đền thờ Kanda Shrine vì nhiều lý do không chỉ nằm ở vấn đề thẩm mỹ . Trước hết, một sự kiện ngoài trời an toàn hơn và ít nguy hiểm hơn cho những người lo lắng về việc nhiễm COVID-19 . Ngoài ra, việc tổ chức sự kiện tại đền thờ còn là cơ hội cho các game thủ làm lễ ban phước cho các máy chơi game vì Thần đạo cho phép ngay cả những vật vô tri vô giác như máy chơi game cũng nhận được sự ban phước của thầy tu. Vì vậy có vẻ như đây là một nơi tuyệt vời để ra mắt PS5.