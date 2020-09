Prince Of Persia Remake: Huyền thoại 'Hoàng tử Ba tư' trở lại

Như chuyên mục Game báo Thanh Niên đã thông tin trong bài viết trước , tựa game huyền thoại Prince Of Persia: The Sand Of Time đã được Ubisoft âm thầm phát triển phiên bản Remake (làm lại hoàn toàn) và giấu kín thông tin trong suốt vài năm gần đây. Trong buổi livestream Ubisoft Forward diễn ra vào rạng sáng này, mọi tin đồn đã trở thành sự thật khi Ubisoft đã công bố sự trở lại của "Hoàng tử Ba tư".

Prince Of Persia: The Sand Of Time Remake là phiên bản làm lại hoàn toàn dựa trên nền tảng cốt truyện, nhân vật, các tính năng cơ bản,... của trò chơi cùng tên ra mắt vào năm 2003. Ở thời điểm năm xưa, Prince Of Persia: The Sand Of Time được xem như một hiện tượng, nhận được đánh giá rất cao của giới chuyên môn lẫn cộng đồng game thủ, đồng thời đặt nền mống cho sự ra đời của một chuỗi các hậu bản thành công. Về sau, chính Prince Of Persia đã tạo ra nguồn cảm hứng để Ubisoft phát triển thương hiệu Assassin's Creed.

Dù đã nhiều năm trôi qua trong trạng thái "biệt vô âm tín", Prince Of Persia luôn là một tượng đài trong lòng những thế hệ game thủ 8x - 9x. Trò chơi đã tạo dựng cả một thế giới phương Đông huyền ảo, quyến rũ và không "đụng hàng" với bất kỳ dòng game nào khác. Ngoài ra, tính năng điều khiển thời gian của Prince Of Persia cũng được xem là rất đặc sắc.