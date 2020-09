Rộ tin đồn Ubisoft ra mắt bản Remake Prince of Persia vào tuần sau

Thời gian qua những tin đồn về việc Ubisoft đang phát triển bản Prince of Persia Remake càng nóng lên trên các kênh trực tuyến . Và giờ đây cộng đồng game đang rộ lên tin đồn bản remake của Prince of Persia sẽ được công bố tại sự kiện Ubisoft Forward sắp tới vào ngày 10.9.

Theo Jason Schreier của hãng thông tấn Bloomberg, Ubisoft có kế hoạch tiết lộ bản làm lại của Prince of Persia tại Ubisoft Forward vào ngày 10.9. Nếu tin rò rỉ về kế hoạch bán lẻ của Prince of Persia làm lại là đáng tin cậy, thì game sẽ ra mắt vào tháng 11 sắp tới trên PS4 và Switch. Tuy nhiên, với việc Assassin's Creed Valhalla của Ubisoft cũng sẽ phát hành vào tháng 11, ngày phát hành đó có vẻ khó xảy ra. Nhưng nếu tin tức của Schreier là chính xác về việc bản remake của Prince of Persia sẽ được ra mắt tại Ubisoft Forward vào ngày 10.9, thì game thủ sẽ không cần phải chờ quá lâu để biết sự thật.

Tựa game Prince of Persia ra mắt vào những năm 1980, vì vậy nó rất có thể là một phiên bản làm lại của bản gốc năm 1989. Tuy nhiên, một kịch bản có khả năng xảy ra hơn là bản remake tin đồn này sẽ là bản làm lại của Sands of Time, vì có thể nói các game thủ hiện đại quen thuộc với nó hơn nhiều so với bản gốc năm 1989.

Trước đây, một số tin đồn đã tuyên bố rằng Ubisoft sẽ phát hành bộ ba các bản remake cho Prince of Persia, bao gồm Sands of Time, Warrior Within và The Two Thrones. Các tin đồn khác cho rằng sẽ là một game hoàn toàn mới Prince of Persia thay vì một bản remake, nhưng cho đến khi thông tin chính thức được công bố, tất cả vẫn chỉ là suy đoán.