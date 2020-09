Rò rỉ thông tin sự kiện Zombie trong Red Dead Online

Người chơi Red Dead Online đã hào hứng dự đoán sự kiện Halloween sắp tới kể từ có thông tin rò rỉ vào cuối tháng 7. Halloween Outlaw Pass sẽ cập nhật giao diện và nhiều nội dung khác. Tuy nhiên, có vẻ như vẫn còn rất nhiều thứ để người chơi Red Dead Online khám phá. Mới đây có một nguồn tin tiết lộ rằng Red Dead Online có thể đang cân nhắc việc thêm zombie vào game.

Kênh YouTube Red Dead Guides cho biết đã thu thập được chứng cứ liên quan đến các thây ma sắp được cập nhật vào Red Dead Online. Theo đó họ phát hiện được "gần 50 thiết kế zombie" trong các tệp của Red Dead Online. Các thiết kế này đều được dán nhãn "Army of Fear" trong đó là hình ảnh các thây ma, bao gồm cả 29 nam và 19 nữ.

Cho đến nay hầu như không có thông tin gì về vai trò của những thây ma này trong Red Dead Online hoặc chi tiết về sự kiện Halloween của Rockstar . Một chi tiết đáng chú ý là tất cả các thây ma đều mặc quần áo màu đỏ, như thể chúng đều thuộc cùng một phe nào đó. Mặt khác, các zombie đều có khuôn mặt rất giống nhau, chỉ khác màu tóc hoặc quần áo. Nói cách khác, người chơi có thể sẽ không trực tiếp tương tác với những thây ma này với tư cách là NPC. Tuy nhiên, đây có thể là những kẻ thù trong một trận chiến căng thẳng.

Manh mối duy nhất mà video Red Dead Guides đề cập là một tập tin âm thanh bị rò rỉ trước đó có tên "Fear of Us". Âm nhạc trong các tệp đó khá ma quái, vì vậy có vẻ như nó sẽ được sử dụng cho sự kiện hoặc chế độ chơi Halloween. Có lẽ một chế độ hoặc nhiệm vụ mới được đặt tên là Army of Fear hoặc Fear of Us, hoặc cũng có thể là một cái tên hoàn toàn khác.

Mặc dù các game thủ Red Dead Redemption sẽ thích thứ gì đó giống với DLC Undead Nightmare, nhưng điều đó có vẻ khó xảy ra. Undead Nightmare có các nhiệm vụ chơi đơn với nhiều câu chuyện. Nếu chỉ có 50 thây ma như bị rò rỉ có khả năng chỉ là một sự kiện gì đó ít nội dung hơn là một bản DLC. Và các nhiệm vụ nặng về cốt truyện cũng không phù hợp với Red Dead Online, trái ngược với Red Dead Redemption 2.

Chỉ còn chưa đầy một tháng rưỡi nữa là đến Halloween, người chơi Red Dead Online có thể sẽ không phải đợi lâu để xác minh những dự tính của Rockstar.