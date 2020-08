Call of Duty: Modern Warfare Season 5 công bố nội dung độc quyền trên PS4

Sony mới đây đã xác nhận rằng phần 5 của Call of Duty : Modern Warfare và Warzone sẽ ra mắt với nội dung độc quyền dành cho người chơi PlayStation.

Trong Season 5 game thủ trên tất cả các nền tảng sẽ trải nghiệm nhiều nội dung mới như Battle Pass mới với hai vũ khí mới miễn phí cũng như một số bản đồ mới cho nhiều người chơi 6v6, Ground War và Gunfight. Về phía Warzone, bản đồ sẽ có rất nhiều thay đổi, đáng chú ý nhất là mở cửa sân vận động Warzone rất được mong chờ.

Tuy nhiên game thủ trên nền tảng PS4 sẽ có thêm nhiều đặc quyền. Ví dụ như bản đồ Crash của Modern Warfare sẽ có thêm chế độ sinh tồn độc quyền trên PlayStation trong đó game thủ có thể tận dụng lợi thế của tầm nhìn xa hoặc leo lên mái nhà và phong tỏa một tòa nhà để trụ qua những đợt tấn công của kẻ thù.

Ngoài ra cũng sẽ có một gói Warzone Combat Pack cho các thuê bao PlayStation Plus. Ngoài một số vật phẩm trang trí và skin theo phong cách bóng đá mới cho Zane mà sẽ giúp thu thập Operator cho các game thủ chưa có nhân vật này.

Đặc biệt sẽ có một bản thiết kế vũ khí Modern Warfare hoàn toàn mới các game thủ trên PS4 thu thập. Được biết đến với cái tên Grand Rapids, game thủ có thể kiếm bằng cách hoàn thành từng phần của nhiệm vụ gồm nhiều bước.

Chủ đề về nội dung độc quyền trên hệ máy console đã nóng lên gần đây do phản ứng dữ dội về sự độc quyền của Spider-Man trên PlayStation. Và có lẽ nhiều game thủ cũng sẽ không hài lòng lắm khi việc độc quyền lại tiếp diễn trong Call of Duty: Modern Warfare và Warzone. Mặc dù vậy, may mắn thay Sony đã xác nhận rằng hầu hết các nội dung dành riêng cho Season 5 PS4 sẽ chỉ độc quyền cho đến ngày 1.10. Có thể không lý tưởng nhưng ít nhất người chơi PC và Xbox cuối cùng cũng có thể trải nghiệm những tính năng này.

Call of Duty: Modern Warfare và Call of Duty: Warzone hiện có trên các nền tảng PC, PS4 và Xbox One.