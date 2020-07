Liệu Call of Duty 2020 có vượt qua khó khăn trùng điệp?

Call of Duty 2020 là một trong những game mong đợi nhất trong năm và mặc dù dòng game này đã được yêu thích một thời gian dài nhưng bản Call of Duty: Modern Warfare đã tạo nên một cơn địa chấn và mang lại thành công lớn nhất trong các bản phát hành. Điều này một mặt là một điều tốt khi game thủ yêu thích và mong chờ bản tiếp theo nhưng một mặt cũng đem tới một mức độ kỳ vọng rất cao và vì thế Treyarch và Activision sẽ phải làm việc chăm chỉ để đáp ứng và hay thậm chí vượt quá những mong đợi đó.

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng có một số yếu tố sẽ làm cho điều này trở nên khó khăn hơn so với các năm trước. Call of Duty 2020 phải sớm ra mắt, vì 6 tháng của năm 2020 đã trôi qua, và theo truyền thống serie game này đã phát hành phiên bản mới gần như mỗi năm kể từ năm 2003. Mặc dù Call of Duty 2020 chắc chắn sẽ thành công, nhưng có vô số rào cản mà Call of Duty 2020 sẽ phải vượt qua.

Đội ngũ phát triển của Call Of Duty 2020

Mặc dù game thủ kỳ cựu của Call of Duty có thể đã biết điều này rồi, nhưng có thể khá xa lạ với các game thủ mới. Mỗi bản phát hành của Call of Duty được xử lý bởi một nhà phát triển khác nhau, với việc luân phiên thay đổi giữa các nhà sản xuất Treyarch, Infinity Ward và Sledgehammer Games mỗi năm. Năm nay về mặt kỹ thuật được coi là lượt của Sledgehammer Games, nhưng thông tin chính thức được xác nhận rằng Treyarch phụ trách lần này. Mặc dù chu trình này đã thực hiện trong quá khứ, nhưng đây là một tình huống áp lực cho các nhà phát triển khi họ làm phần tiếp theo. Về cơ bản, Treyarch làm tốt hơn di sản của Infinity Ward.

Tương tự đối với Treyarch, vì Treyarch nổi tiếng với những chế độ chơi zombie đặc trưng vốn được game thủ yêu thích kể từ khi ra mắt. Mặt khác cũng có nhiều luồng ý kiến về việc nhà phát triển game nào làm tốt hơn. Một tìm kiếm nhanh trên google cho thấy nhiều người dường như thích Infinity Ward vì bản này xử lý các cú đánh tốt hơn khi so sánh với các bản do Treyarch thực hiện. Điều này chắc chắn là một trở ngại cho Treyarch, vì game thủ có kỳ vọng cao.

Những kỳ vọng cho Call Of Duty 2020

Call of Duty: Modern Warfare không giống bất phiên bản nào mà cộng đồng Call of Duty đã thấy trước đây. Game được cập nhật liên tục, với các nhân vật và bản đồ từ vô số phiên bản Call of Duty, và cùng chế độ battle royale miễn phí dưới dạng Warzone. Kết quả là game thủ đang kỳ vọng một trò chơi đỉnh hơn, và bất kỳ điều gì kém hơn sẽ là thảm họa. Do đó Treyarch chắc chắn sẽ khó khăn để khiến Call of Duty 2020 hoành tráng không kém gì Modern Warfare.

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, thậm chí những sai sót của Infinity Ward cũng sẽ gây khó khăn cho Treyarch. Call of Duty: Modern Warfare và Warzone được người hâm mộ yêu thích, nhưng chúng cũng đầy lỗi cụ thể như những game thủ chuyên nghiệp tức giận vì một số game thủ có thể lợi dụng lỗi này để nhìn thấy vị trí của đối thủ.

Lỗi này đã có mặt kể từ khi trò chơi ra mắt và vẫn chưa được Infinity Ward giải quyết. Game thủ sẽ mong đợi tất cả những điều tốt đẹp từ Modern Warfare sẽ tồn tại trong Call of Duty 2020, đồng họ cũng sẽ hy vọng tất cả những lỗi trong game sẽ được khắc phục.

Xu hướng thiết bị chơi game thế hệ mới

Một xu hướng đã bắt đầu bén rễ trong giới phát triển game là mong muốn game có tuổi thọ cao vì vậy họ sẽ hạn chế phát triển phần game mới mà thay vào đó là các bản cập nhật cho game hiện tại, và chắc chắn Call of Duty 2020 phải tương thích với các thế hệ console mới. Xu hướng này thậm chí có thể được nhìn thấy trong các kế hoạch sắp tới của 343 Industries có vẻ như muốn biến Halo Infinite trở thành trò chơi Halo duy nhất trên Xbox Series X.

Vấn đề này một phần là do Modern Warfare nhưng cũng do lịch phát hành của Activision cho Call of Duty. Modern Warfare đang cập nhật theo mùa để thu hút game thủ và nhiều khả năng những cập nhật này sẽ không dừng lại ngay cả khi Call of Duty 2020 phát hành. Có nghĩa là phiên bản mới sẽ phải cạnh tranh với người tiền nhiệm theo một nghĩa nào đó. Trong những năm trước, một khi trò chơi Call of Duty mới phát hành, có rất ít lý do để tiếp tục chơi trò chơi cũ, nhưng ở thời điểm hiện tại cục diện có vẻ khác đi.

Call Of Duty 2020 sẽ vượt qua các khó khăn này như thế nào

Thật không may, không dễ dàng có câu trả lời cho vấn đề này. Treyarch sẽ cần phải nỗ lực hết sức để tạo ra trò chơi Call of Duty hay nhất có thể nếu muốn lấy lại niềm tin và sự tôn trọng của người hâm mộ sau sự tiếp nhận tiêu cực của Black Ops 4. Cách tốt nhất là tập trung vào điểm mạnh và điểm yếu của chính nó thay vì liên tục so sánh bản thân với Modern Warfare. Sự so sánh đó chắc chắn sẽ xuất hiện nhưng nếu Treyarch thực sự có thể tìm ra điều gì làm cho game trở nên tuyệt thì vẫn có thể thu hút game thủ.

Treyarch nên dành thêm tài nguyên để giải quyết lỗi trong game vì chế độ Zombies rất được yêu thích, nên nó sẽ được game thủ quan tâm mà không tốn quá nhiều công sức. Bên cạnh đó, chắc chắn có những người hâm mộ không hài lòng với hướng mà Infinity Ward thực hiện Call of Duty: Modern Warfare ; Treyarch có thể tận dụng điều đó bằng cách phát hành một trò chơi Call of Duty truyền thống hơn. Thật khó để nói liệu loại chiến lược này sẽ có tác dụng hay không, vì nó chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng của game.

Call of Duty 2020 vẫn đang được phát triển.