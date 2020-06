Satisfactory đặt chân lên nền tảng Steam

Trong cuộc chiến ở mảng phân phối/phát hành game, Epic Games Store đang liên tục tăng tốc và tung nhiều miếng đánh lợi hại về phía Steam - nền tảng đang sở hữu số lượng người dùng cao nhất hiện nay. Suốt thời gian qua, Epic Games Store liên tục duy trì chiến lược tặng game miễn phí, cũng như phát hành nhiều tựa game độc quyền chỉ có trên kênh phân phối này (nhờ vào chính sách ưu đãi cho đơn vị phát triển game tốt hơn hẳn Steam).

Rất nhiều tựa game đã và đang "ngã" theo những ưu đãi của Epic Game Store, do đó, kênh phát hành này độc quyền được khá nhiều sản phẩm hấp dẫn như Hades, World War Z , The Outer Worlds... Dù vậy, trong hầu hết trường hợp thời hạn độc quyền này là có giới hạn (thường kéo dài từ 1-2 năm), do đó, các nhà phát triển game vẫn chọn thêm phương án xuất hiện trên nền tảng Steam sau khi kết thúc cam kết dành cho Epic Game Store.