Sau Superman đến lượt Wonder Woman gia nhập Fortnite

Fortnite tiếp tục khẳng định mình là một trong những tựa game crossover tham vọng nhất trong làng game. Từ những loạt phim nổi tiếng như Star Wars Street Fighter , Rick and Morty đến những lựa chọn khác thường hơn như cuốn tiểu thuyết giả tưởng Mistborn của Brandon Sanderson, ngày càng có nhiều mảng văn hóa đại chúng được đưa vào game. Giờ đây, người hâm mộ có thể thêm một trong những nữ siêu anh hùng được yêu thích nhất - Wonder Woman vào danh sách đó.

Tựa game battle royale Fortnite không lạ gì khi cộng tác với DC Comics khi đã đưa những nhân vật như Batman, Aquaman, Flash, Harley Quinn , v.v. vào game trong vài năm qua. Mặc dù vậy, Epic Games gần đây đã đưa mọi thứ đi xa hơn với việc Superman được thêm vào Fortnite tuần trước. Nhưng Clark Kent sẽ không phải là nhân vật truyện tranh hạng A đến với trò chơi trong tháng này, vì Epic Games đã thông báo rằng Diana of Themyscira sẽ có mặt chỉ trong vài ngày tới.

Bắt đầu từ 19.8, Wonder Woman sẽ có mặt trong Cửa hàng vật phẩm của Fortnite. Chiến binh Amazonian sẽ có hai biến thể, người chơi có thể lựa chọn giữa trang phục tiêu chuẩn mang tính biểu tượng của cô ấy và phiên bản bọc thép. Ngoài ra, bộ Wonder Woman sẽ bao gồm các loại vật phẩm trang trí thưởng thông thường, lần này bao gồm Golden Eagle Wings Glider, Athena’s Battleaxe, Diana’s Mantle Back Bling (cũng có hai biến thể) và DC Trinity Loading Screen.

Tuy nhiên, đối với những người không muốn tiêu V-Bucks thì vẫn có một cách khác để mở khóa Wonder Woman. Vào ngày 18.8, người chơi sẽ có thể lập nhóm trong sự kiện giải đấu tiếp theo của Fortnite - Wonder Woman Cup để có cơ hội giành được Wonder Woman Outfit sớm một ngày. Theo Epic Games, người chơi sẽ cần phải xác thực hai yếu tố và cấp tài khoản Epic từ 30 trở lên để tham gia.

Giống như các sự kiện trước đó như Teen Titans Cup, các đội gồm hai người sẽ có một khoảng thời gian giới hạn để ghi được nhiều điểm nhất trong tối đa mười trận đấu, với mỗi trận đấu loại trừ được một điểm. Các đội có nhiều điểm nhất ở mỗi khu vực khi kết thúc sẽ nhận được Wonder Woman Outfit và Diana’s Mantle Back Bling, trong khi bất kỳ đội nào kiếm được ít nhất tám điểm cũng sẽ nhận được màn hình tải Honorary Amazons.

Wonder Woman tham gia danh sách các nhân vật DC đã được thêm vào Fortnite trong những tháng gần đây bao gồm Superman, Beast Boy và Raven từ Teen Titans và Bloodsport từ bộ phim Suicide Squad mới.