Sega tặng hàng loạt game miễn phí cho game thủ

Đáng chú ý nhất trong các game miễn phí của Sega chính là Streets of Kamurocho, tựa game tái hiện lại thời kỳ vàng son của dòng game đi cảnh 16-bit. Thú vị ở chỗ, các nhân vật chính của Streets of Kamurocho chính là Kiryu and Majima - hai nhân vật lừng danh của dòng game Yakuza . Streets of Kamurocho sẽ được phát hành miễn phí trên Steam từ 17 đến 19.10.