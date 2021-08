'Thánh Phồng Tôm' One Punch Man: The Strongest chính thức ra mắt từ hôm nay

Cùng với việc ra mắt chính thức, nhà phát hành VNG cũng triển khai hàng loạt các sự kiện ưu đãi để hỗ trợ người chơi trải nghiệm game mobile này một cách thuận lợi nhất. Trong 7 ngày diễn ra sự kiện, người chơi đăng nhập game đủ 7 ngày sẽ nhận được SR yêu thích, SSR Vận Tốc Âm Thanh Sonic cùng 85 vé chiêu mộ miễn phí. One Punch Man: The Strongest là game mobile bản quyền anime One Punch Man đầu tiên tại Việt Nam.

One Punch Man: The Strongest do PlayCrab sản xuất, hiện đã phát hành phiên bản game tại các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á và nhận được nhiều thành tích đáng kể tại những thị trường kể trên. Game có đồ họa 2.5D, đậm chất anime, animation siêu mượt, hiệu ứng kỹ năng đẹp và bắt mắt, nhân vật lồng tiếng anime được giữ nguyên cho các nhân vật trong game chuẩn nguyên tác Nhật Bản, nhạc nền hoành tráng khiến game thủ bị cuốn hút.

Bên cạnh đó, thể loại card battle cũng rất phù hợp và được đông đảo game thủ Việt đón nhận trải nghiệm. Hướng dẫn tân thủ chi tiết, kỹ càng cùng hệ thống mạnh hóa nhân vật đặc trưng, chuỗi nhiệm đa dạng,… cũng là những yếu tố quan trọng khiến game thủ khó lòng bỏ qua tựa game này.

One Punch Man là câu chuyện về Saitama, chàng trai bắt đầu con đường Anh Hùng vì sở thích. Trải qua 3 năm đặc huấn, Saitama sở hữu sức mạnh "không đối thủ". Tuy nhiên, vì "lỡ" trở nên mạnh quá nên đối thủ mạnh cỡ nào, Saitama đều dứt điểm họ chỉ bằng một cú đấm.

Bước vào One Punch Man: The Strongest tức là cùng với Saitama bước vào hành trình thực thi công lý, thể hiện bản lĩnh của cá nhân và vinh danh chính mình. Game còn là môi trường lý tưởng để người chơi thỏa chí anh hùng, tiêu diệt cái xấu, cái ác, bảo vệ người dân, lẽ phải bằng sức mạnh phi thường – một cú đấm. Dự đoán những câu chuyện xoay quanh chàng trai Saitama cùng game thủ Việt sẽ cực kỳ thú vị & làm nên một bức tranh vui vẻ, sôi động ở thị trường game Việt trong năm 2021 này.