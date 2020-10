The Outer Worlds cuối cùng đã chịu đặt chân lên Steam

Được phát triển bởi tên tuổi lừng danh trong thể loại game RPG: Obsidian Entertainment, The Outer Worlds được đánh giá cao nhờ vào cơ chế nhập vai xuất sắc, có chiều sâu và mang đến sự tự do rất đa dạng cho game thủ trong việc lựa chọn cách thức giải quyết nhiệm vụ / xung đột. Theo đánh giá của giới chuyên môn, The Outer Worlds có thể xem là bước ngoặc ghi nhận sự trở lại của Obsidian, sau thời gian dài chưa tạo ra được các sản phẩm ở thời đỉnh cao như Fallout: New Vegas, Star Wars Knights of the Old Republic II...