The Witcher 3 đạt 50 triệu USD trong 18 tháng, được Steam đặc cách

Theo thông cáo mới nhất từ CD Projekt Red, "tượng đài" The Witcher 3 đã chính thức cán mốc 50 triệu USD doanh thu tính riêng trên nền tảng Steam trong vòng 18 tháng, qua đó đủ tiêu chuẩn để hưởng chính sách ưu đãi chia sẻ lợi nhuận lên đến 80% - áp dụng cho toàn bộ đơn hàng sau ngày 22.02. Đây là một thành tích ấn tượng đối với một tựa game đã ra mắt từ tận năm 2015, một phần hưởng lợi từ những tác động tích cực của bộ phim The Witcher do Netflix sản xuất.

Cần phải nỏi thêm rằng, trước đó, Steam chỉ chia sẻ 70% lợi nhuận cho các hãng game phát hành sản phẩm thông qua kênh của họ. Dù vậy, trước sức ép cạnh tranh từ Epic Games Store (có chính sách ưu đãi tốt hơn nhiều so với Steam, với mức chia sẻ lên đến 88%), vào tháng 10.2018, Steam đã thay đổi mức chia sẻ và cho phép những tựa game có doanh thu trên 50 triệu USD có thể nhận 80% lợi nhuận, bắt đầu từ ngày ban hành chính sách.